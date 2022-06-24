Elma dilimi altın patates tarifi nasıl yapılır? Nefis lezzet
Elma dilimi altın patates nasıl yapılır?
Elma Dilim Patates Tarifi İçin Malzemeler
4-5 orta boy patates
2 çorba kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı nane
İsteğe göre bir çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı karabiber
3 diş ezilmiş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Elma Dilim Patates Tarifi Nasıl Yapılır?
Patateslerin kabuklarını soymadan temiz bir sünger ile yıkarken ovalayıp kumları temizliyoruz. Ardından elma dilim şeklinde doğrayıp tüm malzemeleri karıştırıp 185 derecede fan ve alt üst ızgara çalıştırılmış, yağlı kağıt serilmiş tepsiye döküyoruz. 25-30dk da patatesler kızarmaya başlayınca fırını kapatıp patatesleri çıkarıyoruz.
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