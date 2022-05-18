Elleriniz bu yöntemden sonra 10 yıl gençleşecek! Eldeki lekeleri silgi gibi silen etkili kür

Sizinde elinizde ve ayağınızda koyu renkli lekerler mi var? Bu yazımızda size bu lekelerden kurtulma yöntemden bahsedeceğiz.

Hazırlayacağınız bu kür %100 etkili olmasının yanında cildinizin daha sıkı olmasını da sağlayacak. bu karışımı el ve ayaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Ellerinizi Doğru Şekilde Yıkayın

Sabunla sık temas, ellerinizin nem kaybetmesine ve dökülmeye başlamasına neden olabilir. Bundan kaçınmak için şu basit kuralları izleyin:

Kesinlikle gerekmedikçe antibakteriyel sabun kullanmayın. Parfümlerden kaçının: cildinizi kurutur ve tahrişe neden olabilir. Jojoba yağı, zeytinyağı veya aloe vera içeren nemlendirici sabun ve el kremleri kullanmaya dikkat edin.

Doğal koruyucu tabakasını korumak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın.

Elektrikli kurutucular yerine kağıt havlu kullanın.

Eldiven Giyin

Soğuk, kimyasallar ve kuru hava gibi dış etkenlerden dolayı elleriniz sürekli stres altındadır. Hasarı en aza indirmek için, her durumda eldiven giymeniz gerekir. Soğuk havalar için deri, kürk veya normal eldiven giyin. Ev işleri için kauçuk veya lateks olanları tercih edin. (bulaşıkları yıkamak, yerleri silmek, küveti temizlemek vb.).

Bahçe işleri için kumaş eldivenler kullanın.

Ellerinizi Düzenli Olarak Nemlendirin

İyi bir el kremi, kullandığınız sabun kadar önemlidir. Bu yüzden seçimlerinizi akıllıca yapın. Kremi, günde en az iki kez (sabah ve akşam) uygulayın. Cildiniz kuruysa, her gün kullandığınız lavabonun yanına bir tüp krem ​​koyun ve ellerinizi yıkadıktan sonra her seferinde uygulayın. En iyi etki için kremi ellerinize sürün, pamuklu eldiven giyin ve bu şekilde uyuyun.

Tırnaklarınızın da nemlendirilmesi gerekiyor. İçlerine biraz el kremi sürün. Tırnak etleri için bir E vitamini kremi satın alıp kullanabilirsiniz.

Cildinizin hem içeriden hem de dışarıdan neme ihtiyacı vardır, bu nedenle yeterli miktarda su için.

El Maskesi Yapmayı Unutmayın

Kremin yanı sıra ellerinizin haftada bir maskeye ihtiyacı vardır. Bu maskenin malzemeleri evinizde bulabilirsiniz.

Örneğin; yarım avokado, yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı limon suyunu karıştırın. Elinize uygulayın ve 20 dakika dinlendirin.

Güneş Kremi Kullanın

Turunçgiller iyi bir doğal “beyazlatıcıdır”. Örneğin düzenli olarak 1 çorba kaşığı limon suyu, 1 çorba kaşığı süt ve 1 tatlı kaşığı baldan maske yapıp ellerinize sürebilirsiniz.

Pigment lekelerinden kaçınmak için ellerinize düzenli olarak güneş kremi sürün.