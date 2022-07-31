Ellerim kırılsaydı da Yavaş’a oy vermeseydim

Mevzu işçi ve emekten açıldığında mangalda kül bırakmayan, göreve geldiği günden beri ise Ankaralıların emeğini heykele ve eğlenceye yatıran CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sıra “sevgili ailem” dediği belediye personeline gelince, elini cebine atmıyor. Başkan seçildikten sonra halk ekmek fiyatına yüzde 185.71, tam bilet ücretlerine yüzde 160, şebeke suyuna yüzde 80 zam yapan CHP’li Yavaş, tam 8 aydır zam ve sosyal haklarını gasp ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline zam yapmaya yanaşmıyor.

Yüzde 12'lik komik zam

Belediye yönetim kademesi ile işçi sendikaları arasında 30 Mayıs’ta başlayan ve tam 60 gün süren Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin 30 Temmuz’da yapılan son oturumundan da zam kararı çıkmazken, yılbaşında verilen yüzde 12’lik zamla yetinmeye çalışan belediye personeli sosyal haklarına yapılan komik düzenlemelerle susturulmaya çalışıldı. Kendisi devlet memuru kadrosunda olduğu için AK Parti iktidarının yaptığı zamlarla maaşı yüzde 85 oranında yükselen CHP’li Yavaş, emrindeki personele, 100 TL Emek Primi, 150 TL Aile Yardımı, 110 biniş Yol Parası ve 51 TL de Yemek Yardımı yapmakla yetindi. Görüşmelerde, yılda bir defaya mahsus verilen Yakacak Yardımı da 600 TL’den 1000 TL’ye yükseltildi. AK Parti iktidarının reelde asgari ücrete yaptığı yüzde 95’lik zammı az bulan, düzmece verilerle %175’lik enflasyon oranını açıklayan ENAG’ın rakamlarını dikkate alarak memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılan 41.69 enflasyon farkını beğenmeyen CHP’ye bağlı Yavaş’ın emrindeki personele zam yapmamakta direnmesi, konu işçi ve emekten açıldığında mangalda kül bırakmayan CHP’lilerin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yavaş'a maaş sitemi

30 Temmuz’da yapılan görüşmelerden de zam çıkmaması sonrası ABB personeli sosyal medyadan Yavaş’a isyan etti. İşte sosyal medya platformu Twitter’dan paylaşılan o mesajlardan bazıları:

@SenSeniBil4 adlı kullanıcı, “Devlet sizin maaşa 8 ayda yüzde 90 zam yaptı siz işçinize yüzde 20 yaptınız. Yapılan TİS hayal kırıklığı.” dedi.

@fahriye20870448, “Mansur Yavaş ve yönetimi Çin usulü işçilik ile çalıştırıyor. 40.000 kişiye 2021’de verilen maaşları veriyor halen. Hükümet %95 verdi, AK Partili belediyeler %80 verdi, Mansur Yavaş’ın maaşına %85 zam verildi ama #Abb çalışanlara gelince para yok denildi” ifadelerini kullandı.

Fahriye bir başka mesajında, “Belediye personeli olarak Mansur Yavaş’a oy verdim. Elim ayağım kırılsaydı da vermeseydim. Bir daha asla bu zihniyete güvenmem. Erdoğan’dan başkası yalan bu ülke için bence. Hemşerimiz dedik. Seçimlerde herkese anlatacağım bunu 8 aydır zam vermedi” siteminde bulundu.

“Adalet” adlı sosyal medya kullanıcısı, “Başkanım iştiraklere, yani ailem dediğiniz işçilere zam vermediğinizi hatırlatmak isterim. Ölüm var diyen bir çalışanınız olmayabilir ama bu dünyanın altı da var. On binlerce iştirak işçisi zam almadı” yorumunu yaptı

Serkan Aksoy isimli Twitter kullancısı ise, “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Şirket Personelleri zor durumda. Belediye şirketi mühendisleri %13 Zam’a mahkum edildi. Asgari ücret altında maaş alan personel var” paylaşımını yaptı.

Yandaşlar bile isyan etti

Akit’e konuşan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, şunları dile getirdi: “Bizim dönemimizde bir şoför asgari ücretin yüzde 70 fazlası maaş alıyordu. Bugün ABB’de çalışan bir şoförün 8 bin 500 TL maaş alması gerekiyor. Ama bunlar hâlâ 6 bin lira, 6 bin 500 lira maaş veriyorlar. İşçilerin bayramını da zehir ettiler. Kendi işe aldıkları adamlar bile bu durumdan inanılmaz derecede rahatsızlar. Hükümetimiz kümülatif olarak memura yüzde 85 oranında zam verdi. Mansur Yavaş’ın kendisi de bir memurdur. Kendisi yüzde 85 alırken işçiyi 8 aydır oyalıyor. Bir de işçilere, personele mesaj atarken ‘sevgili ailem’ diyor. İnsan ailesine bunu mu reva görür? Hani işçinin yanında olacaktı? Ama bunun sebebini söyleyeyim. Yavaş başkanlığa gelince belediyede 25 bin çalışan vardı. Bugün 42 bin çalışan var. Ankara’da yaklaşık 17 bin yandaşı işe aldılar. Şimdi de işin içinden çıkamıyorlar. Bunun yanında hiçbir hizmeti yok. 3 yılda Ankara’ya bir çivi çakmadı. Bir metre bile metro yapamadı. Özetle, ANKAPARK’ı çürüten Mansur Yavaş, işçisini de aç bıraktı.”