Ellerde yaşanan uyuşmalar hangi hastalığın belirtisidir?

Genç, yaşlı demeden ellerde oluşan uyuşukluk hissi yaşamı son derece olumsuz etkilemektedir. Çoğu zaman önemsenmeyen bu rahatsızlık aslında vücudun ‘yardım’ çağrısıdır. Birçoğumuz bu çağrıya kulak vermez, iyileşmesi için zamana bırakırız. Genel olarak yapılan bu hata ne yazık ki erken teşhisle kolaylıkla atlatılabilecek hastalıkların ilerlemesine neden olur. Kısacası ellerde yaşanan uyuşukluk hissi önemsenmeli ve zaman kaybedilmeden bir uzmana başvurulmalı. Peki, ellerde yaşanan her uyuşukluk hissi kötü bir hastalığın sinyali midir? Elbette ellerde yaşanan her el uyuşukluğu tehlikeli komplikasyonlara yol açmaz.

İşte, ellerde yaşanan uyuşmanın en ciddi 10 sebebi;

Karpal Tünel Sendromu

Halk arasında 'sinir sıkışması' olarak tabir edilen Karpal Tünel Sendromu'nda erken tanı son derece önemlidir. Erken tanıyla hastaların yaşadığı uyuşma ve karıncalanma hissi hafifletilebilir. Ancak geç tanı sonrası tek çözüm yolu ameliyattır. Basit bir ameliyat olarak tanımlansada operasyon sonunda hastanın tedavi sürecinde son derece dikkatli olması gerekmektedir. Ameliyat sonrasında hastanın yapacağı yanlış bir hareket bile ameliyatın tekrarlanmasına neden olabilir. Kısacası bu hastalıktan tamamen kurtulabilmek için ameliyat sonrası hastanın son derece dikkatli olması gerekmektedir.

İnme

Aniden başlayan el uyuşması felcin habercisi olabilir. Yaşanan ani uyuşmanın yanı sıra kişi bir kolunu yukarı kaldırmakta zorlanıyorsa bu da felç konusunda önemli bir belirtidir.

Boyun Fıtığı

Boyun fıtığı için çağımızın hastalığı dersek yalan olmaz. Uzun saatler boyunca bilgisayar ekranına bakmak aynı şekilde akıllı telefonlarla saatler harcamak bu hastalığı adeta tetikliyor. Boyun fıtığının en önemli belirtisi ise ellerde yaşanan uyuşma ve his kaybı.

Lyme Hastalığı

Kene, bit, sivrisinek, pire ve tahkakurusu gibi hayvanlardan bulaşan çok sinsi bir hastalıktır. Bu hastalığın en ilginç yanı ise net bir tanısının bulunmuyor olması. Neden mi? Çünkü söz konusu hastalık 360'tan fazla hastalığın belirtisini taklit ediyor. Borrelia burgdorferi spiroket bakterisinin sebep olduğu bu hastalık ABD'de yaklaşık 30 bin kişiye bulaşmış durumda. Başlıca belirtilerinden biri ellerdeki uyuşma olan Lyme hastalığı sinir sistemi ve kalpte ciddi sorunların yaşanmasına neden oluyor.

Raynaud Hastalığı

Bu hastalık el ve ayak parmaklarını etkileyen bir kan dolaşımı bozukluğudur. Bu hastalığın en önemli belirtisi el ya da ayak parmaklarından yaşanan ani renk değişikliğidir. Öncelikler parmaklar beyazlaşmaya ardından da morarmaya başlar. Kan akışı yeniden sinir uçlarını uyandırmaya çalışır bu sırada da parmaklarda uyuşukluk hissi yaşanır.

Torasik Çıkış Sendromu

Bu hastalık genellikle köprücük kemiği ve kaburga arasındaki sinirlerin ve ya damarların sıkışmasından kaynaklanır. Boyun ve omuzlardaki ağrıların yanı sıra bu hastalığa sahip kişiler ellerinde yaşadıkları uyuşmalardan da dert yanar.

Diyabetik Nöropati

Diyabetik Nöropati, diyabetin küçük sinirleri etkilemesiyle meydana gelir. Yavaş yavaş ortaya çıkan bu hastalık zamanla kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye başlar. Diyabet hastalarının el uyuşmaları konusunda daha dikkatli olmasında yarar var.

Fibromiyalji

Fibromiyalji yumuşak doku romatizmasıdır. Sabah yorgun uyanmanın ve gün içinde geçmeyen ağrıların sebebi olabilir. Bu hastalıktan mustarip olanlar ellerde uyuşma ve karıncalanma hissinden de dert yanar.

Multipl Skleroz (MS)

Ellerde hissedilen uyuşma MS hastalığının habercisi olabilir. Ellerdeki uyuşma ve hissizleşmeye titremeler de eşlik ederse en kısa sürede doktora gitmenizde fayda var.

Lupus Hastalığı

Bağışıklık sisteminin vücut dokularına zarar vermesiyle meydana gelen hastalık son derece tehlikelidir. Vücudun etkilenen bölümlerine bağlı olarak bu hastalığın belirtileri de farklılık gösterir. Lupus hastalarının büyük çoğunluğu ellerde yaşanan uyuşma sorunundan dertlidir.