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Kadın - Aile Ellerde ve eklemlerdeki ağrıya doğal tarif
Kadın - Aile

Ellerde ve eklemlerdeki ağrıya doğal tarif

Elleriniz ve eklemleriniz acıyorsa bu tarifi bir kere yapın ve acıya son verin.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 20:50:00 - 2022-01-12 20:55:51
Ellerde ve eklemlerdeki ağrıya doğal tarif

Romatoid Artrit veya enfeksiyonlara bağlı iltihaplanma da parmak eklem ağrısına neden olabilir. Hepinizin bildiği gibi bazı davranış alışkanlıklarını günlük yaşamımıza entegre etmek, fiziksel sağlığımıza pozitif yönde etki eder. Bu basit ve pratik önlemler bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir.

Elleriniz ve eklemleriniz acıyorsa 

Farklı çalışmalar zerdeçal kurkumin ve kersetin, korkunç ağrı ve iltihaplı rahatsızlığı gidermekle sorumlu olduğunu kanıtladı.

Kas ve eklem ağrıları

Ağrıları ve iltihapları tedavi etmek için zerdeçal, özellikle Asya ülkelerinde eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Ayrıca, ellerdeki ve eklemlerdeki iltihabı ve ağrıları hızla ortadan kaldırarak, böbrek üstü bezlerinde kortizon üretmek için doğal bir uyarıcı görevi görür.

Ellerde ve eklemlerdeki ağrıyı doğal ve etkili bir şekilde gidermenize yardımcı olacak harika bir ev ilacı tarifi

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı zerdeçal tozu
  • 1 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 5 yemek kaşığı arıtılmış su

Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve homojen bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın.

Nasıl kullanılır?

Doğrudan tedavi edilecek alana uygulayın ve dairesel hareketlerle hafif bir masajla ovalayın, 10 dakika bekleyin ve ılık suyla çıkarın.

Romatoid artrit nedir?

İltihaplı Romatizma, yani tıbbi adıyla romatoid artrit (eklem romatizması), kronik bir inflamatuar bozukluktur. Bu bozukluk bazı bireylerde cilt, gözler, akciğerler, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere çok çeşitli vücut sistemlerine zarar verebilir.

Romatoid artrit belirtileri

  • Genellikle sabah uyanıldığında ve vücut bir süre hareketsiz kalmasının ardından daha kötüleşen eklem sertliği.
  • Yorgunluk, ateş ve kilo kaybı.
  • Şişmiş eklemler.

 

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