Genç bir görünüme sahip olmak için cildimize ve vücudumuza gerekli bakımları yapıyoruz. Peki ya ellerimiz?

Hazırlayacağınız bu doğal krem sayesinde cildinizde sizi rahatsız eden kırışıklıkları hafifletebilirsiniz. Bu kremi yalnızca elleriniz için değil aynı zamanda boyun, karın ve yüz bölgeniz için de uygulayabilirsiniz.

Eller nasıl gençleştirilir?

Tarçın, birçok kullanım alanı olan ve oldukça da yararlı doğal bir bitkidir. İçeriğindeki anti-iflamatuar sayesinde iltihaplı sivilcelerden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda acıyı hafifletir.

Cildinize herhangi bir zararı olmayacağından emin olabilirsiniz. Cildinizin parlak ve genç görünümüne katkı sağlayacak.

Gerekli olan malzemeler:

2 tatlı kaşığı tarçın tozu

bir yemek kaşığı kahverengi şeker

2 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı

Hazırlanışı

Yapmanız gereken şey oldukça basit. Tüm malzemeleri bir kap içerisinde homojen bir hal alıncaya dek karıştırmak. Dikkat etmeniz gereken şey; ellerinizin temiz olması. Ve kesinlikle bu kremi uygulamadan önce ellerinizi veya boynunuzu ılık su ile durulayın.

Ölü hücrelerden kurtulmak için hafif hafif ovalayın ve daha sonra ellerinizi durulayın. Oldukça hızlı ve pratik olan bu yöntem sayesinde kırışıklıklardan kısa süre içerisinde kurtulacaksınız. Böylelikle daha sağlıklı ve daha dinç hissedeceksiniz.

Eller nasıl genç kalır?