Eljif Elmas'ın ayağı kırıldı mı? Eljif Elmas kimdir?

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan ekibi Napoli'ye imza atan Eljif Elmas yürekleri ağızlara getirdi.

16 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas yürekleri ağızlara getirdi. Liglere verilen milli maç arası nedeniyle Makedonya Milli Takımı ile antrenmana çıkan Eljif Elmas herkesi korkuttu. Bir pozisyonda yerde kalan Eljif Elmas kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çekilen MR sonucunda Eljif Elmas'ın ayağında kırık olmadığı tespit edildi. Elmas, Makedonya'nın Letonya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Eleme maçının kadrosundan çıkarıldı.

27 Eylül 1999 tarihide Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulübü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkiinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir.

28 Temmuz 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olan Elmas kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Eljif Elmas 4 gol atıp 1 asit yaptı.

Temmuz 2019'da ise Eljif Elmas 16 milyon Euro bonservisle Napoli'ye imza attı.