Elinize kalem alıp uyursanız bakın ne oluyor! Dr. Nejat Altıntaş açıkladı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Her Açıdan programına konuk olan Dr. Nejat Altıntaş uykusundan dinç kalkmak isteyenlere önemli bir tavsiyede bulundu.

Dr. Nejat Altıntaş, gündüz uykusunun önemine dikkat çekeren çarpıcı uyarılarda bulundu.

Gündüz uykusunun yarım saati geçmemesini ifade eden Altıntaş,"Gündüz uyku saati yarım saati geçmemeli. Öncelikle elinize kahveyi alıyorsunuz. Oyalanmadan, hafif soğutup içiyorsunuz. Kimseyle konuşmadan hemen yatıyorsunuz. Kana karışması 45 dakikayı buluyor. Bu kahve ile hemen yatıyorsunuz. 13.30-15.30 arası uyursanız, dinç uyanırsınız. Öğrenci arkadaşlara tavsiyemdir. Yine çalışanlarda hayatlarından böylelikle zevk alacaktır. Kalem ile uyuyacağız. Kalem yoksa bilya ile uyuyacağız. Bu seni yüzeyal uykuda tutuyor. Bu kalem yere düştüğünde uyanıyorsun. Bu uyku insan ömrünü uzatıyor" ifadelerini kullandı.