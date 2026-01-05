  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mahkeme sonuçlandı! Macron'un cinsiyet davasında karar

En az 16 petrol tankeri sahte isim ve sinyalle ABD kuşatmasını aştı Denizden abluka kevgire döndü

Magazin dünyasında deprem! Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı: Hadise ve Gülşen'in yol arkadaşı hakkında şok iddia!

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Hindistan'da 5 yıldır mahkemesiz gözaltı var Müslümana adalet yok

Ankara’da Mansur’a isyan! Su yok fatura çok

Uyuşturucu bahane emperyalizm şahane!: Trump çöktü petrol hisseleri fırladı!

2 milletvekili daha AK Parti’ye geçiyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü
Dünya Elinizde 500 euro varsa dikkat: Uzmanlardan hemen bozdurun çağrısı
Dünya

Elinizde 500 euro varsa dikkat: Uzmanlardan hemen bozdurun çağrısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elinizde 500 euro varsa dikkat: Uzmanlardan hemen bozdurun çağrısı

Avrupa Merkez Bankası’nın yeni banknot planları ve piyasa uygulamaları, özellikle 2002 basımı 500 euroluk banknot sahipleri için risk oluşturuyor. Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için önemli uyarılarda bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) yeni nesil banknot hazırlıkları ve mevcut dolaşım sistemi, bazı euro banknotlarının kullanımında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle 2002 yılında basılan ilk seri 500 euroluk banknotların değiştirilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Hâlihazırda euro piyasasında, 2002’de basılan ilk seri ile 2013’ten itibaren dolaşıma giren ikinci seri banknotlar birlikte kullanılıyor. Ancak en büyük sorun, üretimi uzun süre önce durdurulan 500 euro banknotlarında yaşanıyor. 500 euro, AMB tarafından ikinci seriye dahil edilmedi. Resmi olarak hâlâ geçerli olmasına rağmen, birçok banka ve döviz bürosu bu banknotları kabul ederken ek komisyon talep edebiliyor ya da güvenlik gerekçesiyle işlem yapmaktan kaçınabiliyor.

 

100 veya 200 euroya çevirin uyarısı

Finans uzmanları, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için elde bulunan 500 euroluk banknotların daha yaygın kullanılan 100 veya 200 euroluk yeni seri banknotlarla değiştirilmesini öneriyor. Bu adımın, hem bozdurma sürecini kolaylaştıracağı hem de ek kesintileri önleyeceği belirtiliyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, 2026 yılı itibarıyla üçüncü seri euro banknotlar için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Yeni serinin; sahteciliğe karşı daha güçlü güvenlik önlemleri, daha dayanıklı materyaller ve kolay doğrulanabilir tasarımlar içermesi hedefleniyor.

 

Euro bölgesi genişliyor

1 Ocak 2026 itibarıyla Bulgaristan’ın euro bölgesine resmen dahil olmasıyla birlikte, bölgede nakit dolaşımının daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, euro ve dolar kurlarındaki yukarı yönlü seyrin devam edebileceğine dikkat çekerek, fiziki para birikimi olanların banknotlarının durumunu kontrol etmesinin olası finansal kayıpları önleyebileceğini vurguluyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?
Aktüel

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?

Bedri Usta soruşturma konusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) nereli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23