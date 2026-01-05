Elinizde 500 euro varsa dikkat: Uzmanlardan hemen bozdurun çağrısı

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) yeni nesil banknot hazırlıkları ve mevcut dolaşım sistemi, bazı euro banknotlarının kullanımında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle 2002 yılında basılan ilk seri 500 euroluk banknotların değiştirilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Hâlihazırda euro piyasasında, 2002’de basılan ilk seri ile 2013’ten itibaren dolaşıma giren ikinci seri banknotlar birlikte kullanılıyor. Ancak en büyük sorun, üretimi uzun süre önce durdurulan 500 euro banknotlarında yaşanıyor. 500 euro, AMB tarafından ikinci seriye dahil edilmedi. Resmi olarak hâlâ geçerli olmasına rağmen, birçok banka ve döviz bürosu bu banknotları kabul ederken ek komisyon talep edebiliyor ya da güvenlik gerekçesiyle işlem yapmaktan kaçınabiliyor.

100 veya 200 euroya çevirin uyarısı

Finans uzmanları, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için elde bulunan 500 euroluk banknotların daha yaygın kullanılan 100 veya 200 euroluk yeni seri banknotlarla değiştirilmesini öneriyor. Bu adımın, hem bozdurma sürecini kolaylaştıracağı hem de ek kesintileri önleyeceği belirtiliyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, 2026 yılı itibarıyla üçüncü seri euro banknotlar için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Yeni serinin; sahteciliğe karşı daha güçlü güvenlik önlemleri, daha dayanıklı materyaller ve kolay doğrulanabilir tasarımlar içermesi hedefleniyor.

Euro bölgesi genişliyor

1 Ocak 2026 itibarıyla Bulgaristan’ın euro bölgesine resmen dahil olmasıyla birlikte, bölgede nakit dolaşımının daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, euro ve dolar kurlarındaki yukarı yönlü seyrin devam edebileceğine dikkat çekerek, fiziki para birikimi olanların banknotlarının durumunu kontrol etmesinin olası finansal kayıpları önleyebileceğini vurguluyor.