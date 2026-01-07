İstanbul’un orta yerinde gökdelen mezarlığı! Görüntüler ağızları açık bıraktı

İnşaat firmalarının davaları, maddi sıkıntıları ve iflasları nedeniyle yarım kalan projeler, ilçeyi adeta 'gökdelen mezarlığına' çevirdi. İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde yüksek katlı yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede yer alan ve 2009 yılında inşasına başlanan Fi Side Sitesi, yaşanan süreçler nedeniyle 16 yıldır tamamlanamadı. 2012 yılında teslim edilmesi gereken ancak hâlâ hak sahiplerine verilemeyen 3 bin 296 dairenin sahipleri, yıllar sonra umutlarını yeniden yeşertti. Fi Yapı tarafından başlatılan projede inşaatın yaklaşık yüzde 70'i tamamlanmışken, müteahhit firmanın FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla şirkete TMSF tarafından el konuldu. Bu süreçte inşaat tamamen durdu. Davaların düşmesinin ardından proje firma sahiplerine geri verildi. Ancak bu kez inşaat seviyesi yüzde 70'ten yüzde 50'ye kadar geriledi. Dairelerdeki kapı, pencere, elektrik kabloları, mermerler ve dolaplar sökülerek satıldı.