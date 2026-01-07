İstanbul’un orta yerinde gökdelen mezarlığı! Görüntüler ağızları açık bıraktı

Uzun yıllar evlerine kavuşamayan hak sahipleri, 2025 yılında bir araya gelerek dernek kurdu ve inşaatı kendi imkanlarıyla tamamlama kararı aldı. Havadan çekilen görüntülerde, kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, bazı blokların ise boyandığı görüldü. Eski görüntülerde ise inşaatın büyük bir kısmının pencerelerinin takıldığı adeta anahtar teslim aşamasında olduğu görüldü. Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan ve yine 2010 yılında yapımına başlanan başka bir site ise 2017 yılında tamamlanmasına rağmen 2026 yılına kadar kendi haline terk edildi. 25 katlı bloklardan oluşan site, yıllardır tek bir çivi dahi çakılmadan atıl durumda bekliyor. Yarım kalan projeler, onlarca aileyi mağdur etti. Fi Side Kat İrtifakı Sahipleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Volkan Dökmeci, süreci şu sözlerle anlattı: "Proje 2009 yılında lansmana çıktı ve 2012'de teslim edilmesi gerekiyordu. İmardan fazla kat çıkıldığı gerekçesiyle inşaat durduruldu ve mühürlendi. Şirket sahibi 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında yargılandı. Bu süreçte proje TMSF yönetimindeydi ve hiçbir ilerleme sağlanmadı. 2022'nin ortalarında inşaat firmaya geri verildi. Biz tamamlanmasını beklerken, inşaat yüzde 80 seviyesinden yüzde 50'ye geriledi. Tapulu dairelerimizin kapı ve pencereleri sökülerek satıldı. 3 bin 296 dairenin tamamının tapusu mevcut. Hak sahipleri olarak birleşip bir yönetim oluşturduk. 2026 yılı mart ayında genel kuruldan sonra en uygun teklifi veren yükleniciyle inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Esenyurt'taki yarım kalan projelere örnek olmak istiyoruz."