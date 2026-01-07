  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye, günlerce bu tarihi soygunu konuşmuştu! Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal’dan beklenmedik karar

Fenerbahçe’ye talih kuşu! Saniyesinde yanıtladılar! Oosterwolde'ye sürpriz talip

Yaban domuzunu çıplak elle yakalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu

Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

Beşiktaş geri adım attı! Adalı vazgeçmiyor! 'Umut var' deyip süre istediler...

İslam Memiş’ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

Kadıköy'de büyük şok: Fayda sağlamadı hamleler ve... Leon Goretzka Fenerbahçe'den uzaklaşıyor

İtalyanlar duyurdu: Çok konuşulacak Loftus çıkışı: Bir bu eksikti işte...

Mossad ajanı idam edildi! Türk kamuoyu sitem etti

Bilal Erdoğan’dan iğrenç çifte standarda çok sert tepki! Açtı ağzını, yumdu gözünü
Gündem
4
Yeniakit Publisher
İstanbul’un orta yerinde gökdelen mezarlığı! Görüntüler ağızları açık bıraktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul’un orta yerinde gökdelen mezarlığı! Görüntüler ağızları açık bıraktı

İstanbul Esenyurt'da 2010 yılında yapımına başlanan ancak yıllardır tamamlanamayan yüksek katlı konut projeleri, havadan çekilen görüntülerle bir kez daha gündeme geldi. İstanbul'un orta yerindeki “gökdelen mezarlığı” görenleri şoke etti.

#1
Foto - İstanbul’un orta yerinde gökdelen mezarlığı! Görüntüler ağızları açık bıraktı

İnşaat firmalarının davaları, maddi sıkıntıları ve iflasları nedeniyle yarım kalan projeler, ilçeyi adeta 'gökdelen mezarlığına' çevirdi. İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde yüksek katlı yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede yer alan ve 2009 yılında inşasına başlanan Fi Side Sitesi, yaşanan süreçler nedeniyle 16 yıldır tamamlanamadı. 2012 yılında teslim edilmesi gereken ancak hâlâ hak sahiplerine verilemeyen 3 bin 296 dairenin sahipleri, yıllar sonra umutlarını yeniden yeşertti. Fi Yapı tarafından başlatılan projede inşaatın yaklaşık yüzde 70'i tamamlanmışken, müteahhit firmanın FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla şirkete TMSF tarafından el konuldu. Bu süreçte inşaat tamamen durdu. Davaların düşmesinin ardından proje firma sahiplerine geri verildi. Ancak bu kez inşaat seviyesi yüzde 70'ten yüzde 50'ye kadar geriledi. Dairelerdeki kapı, pencere, elektrik kabloları, mermerler ve dolaplar sökülerek satıldı.

#2
Foto - İstanbul’un orta yerinde gökdelen mezarlığı! Görüntüler ağızları açık bıraktı

Uzun yıllar evlerine kavuşamayan hak sahipleri, 2025 yılında bir araya gelerek dernek kurdu ve inşaatı kendi imkanlarıyla tamamlama kararı aldı. Havadan çekilen görüntülerde, kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, bazı blokların ise boyandığı görüldü. Eski görüntülerde ise inşaatın büyük bir kısmının pencerelerinin takıldığı adeta anahtar teslim aşamasında olduğu görüldü. Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan ve yine 2010 yılında yapımına başlanan başka bir site ise 2017 yılında tamamlanmasına rağmen 2026 yılına kadar kendi haline terk edildi. 25 katlı bloklardan oluşan site, yıllardır tek bir çivi dahi çakılmadan atıl durumda bekliyor. Yarım kalan projeler, onlarca aileyi mağdur etti. Fi Side Kat İrtifakı Sahipleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Volkan Dökmeci, süreci şu sözlerle anlattı: "Proje 2009 yılında lansmana çıktı ve 2012'de teslim edilmesi gerekiyordu. İmardan fazla kat çıkıldığı gerekçesiyle inşaat durduruldu ve mühürlendi. Şirket sahibi 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında yargılandı. Bu süreçte proje TMSF yönetimindeydi ve hiçbir ilerleme sağlanmadı. 2022'nin ortalarında inşaat firmaya geri verildi. Biz tamamlanmasını beklerken, inşaat yüzde 80 seviyesinden yüzde 50'ye geriledi. Tapulu dairelerimizin kapı ve pencereleri sökülerek satıldı. 3 bin 296 dairenin tamamının tapusu mevcut. Hak sahipleri olarak birleşip bir yönetim oluşturduk. 2026 yılı mart ayında genel kuruldan sonra en uygun teklifi veren yükleniciyle inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Esenyurt'taki yarım kalan projelere örnek olmak istiyoruz."

#3
Foto - İstanbul’un orta yerinde gökdelen mezarlığı! Görüntüler ağızları açık bıraktı

Yaklaşık 15 yıldır dairesini bekleyen Ülke Emecan ise, "Uzun süre evlerimizin teslim edilmeyeceğini düşündüm, umudumu yitirmiştim. Ancak yönetimin kurulmasıyla birlikte umutlarımız yeniden yeşerdi. Bu projeyi gökdelen mezarlığı statüsünden çıkarıp burada yaşayacağımıza inanıyorum" dedi. İki dairesiyle mağdur olduğunu belirten Dinçer Benek, "13 yıldır bekliyorum. Bitirmekten başka çözümümüz yok. Umutsuz değiliz" ifadelerini kullandı. 2010 yılında çocukları için daire aldığını söyleyen Memduh Kızıltaş da, "15 yıl geçti. Büyük zarar ettik, tüm planlarımız altüst oldu. İnşaatın tamamlanması için yeniden ödeme yapacağız, başka çaremiz yok" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’
Dünya

Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’

Çin, güvenlik gerekçesiyle askeri ve sivil amaçla kullanılabilen bazı ürünlerin Japonya’ya ihracatını durdurduğunu açıkladı.
İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi
Gündem

İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi

Gazze’de fiili soykırıma ve en temel ihtiyaçların bile bölgeye girmesine engel olmak için ambargoya devam eden terörist İsrail, İslam dünyas..
ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler
Dünya

ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler

Tayland’ın son on yılda Çin’le artan siyasi ve askeri yakınlığı, ABD ile 1950’lerden bu yana süregelen güvenlik ittifakını zayıflatıyor. Uzm..
İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha
Gündem

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak ..
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor
Gündem

Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor

ABD özel kuvvetlerinin 3 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği "Güney Mızrağı" operasyonunun dumanı tüterken, operasyon sırasındaki can kayıp..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23