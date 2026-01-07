  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye, günlerce bu tarihi soygunu konuşmuştu! Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal’dan beklenmedik karar

Fenerbahçe’ye talih kuşu! Saniyesinde yanıtladılar! Oosterwolde'ye sürpriz talip

Yaban domuzunu çıplak elle yakalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu

Dünya bu skandalı konuşuyor: O toprakları İşgalle değil parasını verip alacağız

Beşiktaş geri adım attı! Adalı vazgeçmiyor! 'Umut var' deyip süre istediler...

İslam Memiş’ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

Kadıköy'de büyük şok: Fayda sağlamadı hamleler ve... Leon Goretzka Fenerbahçe'den uzaklaşıyor

İtalyanlar duyurdu: Çok konuşulacak Loftus çıkışı: Bir bu eksikti işte...

Mossad ajanı idam edildi! Türk kamuoyu sitem etti

Bilal Erdoğan’dan iğrenç çifte standarda çok sert tepki! Açtı ağzını, yumdu gözünü
Spor
10
Yeniakit Publisher
2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek. İşte kış transfer döneminde şu ana kadar atılan tüm imzalar...

#1
Foto - 2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Kamil Ahmet Çörekçi - 33 - Sağ Bek Eski kulübü: Hatayspor Yeni takımı: Kasımpaşa Bonservis bedeli: -

#2
Foto - 2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Ahmed Traore - 18 - Sağ Kanat Eski kulübü: Zoman FC Yeni takımı: Fatih Karagümrük Bonservis bedeli: -

#3
Foto - 2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Guilherme Luiz - 20 - Santrafor Eski kulübü: Ceara SC Yeni takımı: Göztepe Bonservis bedeli: 1.4 Milyon Euro

#4
Foto - 2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Berkan Kutlu - 27 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Galatasaray Yeni takımı: Konyaspor Bonservis bedeli: -

#5
Foto - 2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Deniz Türüç - 32 - Sağ Kanat Eski kulübü: Başakşehir Yeni takımı: Konyaspor Bonservis bedeli: -

#6
Foto - 2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Sander Svendsen - 28 - On Numara Eski kulübü: Viking Yeni takımı: Konyaspor Bonservis bedeli: -

#7
Foto - 2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Arif Boşluk - 22 - Sol Bek Eski kulübü: Trabzonspor Yeni takımı: Konyaspor Kiralama bedeli: -

#8
Foto - 2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Anthony Musaba - 25 - Sol Kanat Eski kulübü: Samsunspor Yeni takımı: Fenerbahçe Bonservis bedeli: 5 Milyon Euro

#9
Foto - 2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Alexis Antunes - 25 - On Numara Eski kulübü: Servette Yeni takımı: Göztepe Bonservis bedeli: 537 Bin Euro

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’
Dünya

Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’

Çin, güvenlik gerekçesiyle askeri ve sivil amaçla kullanılabilen bazı ürünlerin Japonya’ya ihracatını durdurduğunu açıkladı.
İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi
Gündem

İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi

Gazze’de fiili soykırıma ve en temel ihtiyaçların bile bölgeye girmesine engel olmak için ambargoya devam eden terörist İsrail, İslam dünyas..
ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler
Dünya

ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler

Tayland’ın son on yılda Çin’le artan siyasi ve askeri yakınlığı, ABD ile 1950’lerden bu yana süregelen güvenlik ittifakını zayıflatıyor. Uzm..
İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha
Gündem

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak ..
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor
Gündem

Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor

ABD özel kuvvetlerinin 3 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği "Güney Mızrağı" operasyonunun dumanı tüterken, operasyon sırasındaki can kayıp..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23