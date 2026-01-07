2 Ocak’ta başladı, 6 Şubat’ta bitecek! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler
Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek. İşte kış transfer döneminde şu ana kadar atılan tüm imzalar...
Kamil Ahmet Çörekçi - 33 - Sağ Bek Eski kulübü: Hatayspor Yeni takımı: Kasımpaşa Bonservis bedeli: -
Ahmed Traore - 18 - Sağ Kanat Eski kulübü: Zoman FC Yeni takımı: Fatih Karagümrük Bonservis bedeli: -
Guilherme Luiz - 20 - Santrafor Eski kulübü: Ceara SC Yeni takımı: Göztepe Bonservis bedeli: 1.4 Milyon Euro
Berkan Kutlu - 27 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Galatasaray Yeni takımı: Konyaspor Bonservis bedeli: -
Deniz Türüç - 32 - Sağ Kanat Eski kulübü: Başakşehir Yeni takımı: Konyaspor Bonservis bedeli: -
Sander Svendsen - 28 - On Numara Eski kulübü: Viking Yeni takımı: Konyaspor Bonservis bedeli: -
Arif Boşluk - 22 - Sol Bek Eski kulübü: Trabzonspor Yeni takımı: Konyaspor Kiralama bedeli: -
Anthony Musaba - 25 - Sol Kanat Eski kulübü: Samsunspor Yeni takımı: Fenerbahçe Bonservis bedeli: 5 Milyon Euro
Alexis Antunes - 25 - On Numara Eski kulübü: Servette Yeni takımı: Göztepe Bonservis bedeli: 537 Bin Euro
