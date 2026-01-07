İtalyanlar duyurdu: Çok konuşulacak Loftus çıkışı: Bir bu eksikti işte...

Öte yandan Beşiktaş'a bu transferde rakip çıktı. Calciomercato'nun haberine göre, Ruben Loftus-Cheek için Lazio kulübü de devrede. Teknik direktör Maurizio Sarri’nin, Chelsea döneminden çok iyi tanıdığı Loftus-Cheek’i istiyor. Sarri’nin oyuncuya özel bir ilgi gösterdiği ve Lazio yönetimini bu transfer için ikna etmeye çalıştığı konuşuluyor.