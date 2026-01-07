İtalyanlar duyurdu: Çok konuşulacak Loftus çıkışı: Bir bu eksikti işte...
Milan'ın İngiliz oyuncusu Ruben Loftus-Cheek satış listesine konuldu. Merkez orta saha için harekete geçen Beşiktaş ise oyuncu için devrede olan takımlar arasında yer aldı.
Türkiye, günlerce bu tarihi soygunu konuşmuştu! Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal’dan beklenmedik karar
Yaban domuzunu çıplak elle yakalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Milan'ın İngiliz oyuncusu Ruben Loftus-Cheek satış listesine konuldu. Merkez orta saha için harekete geçen Beşiktaş ise oyuncu için devrede olan takımlar arasında yer aldı.
Önümüzdeki sezon kadrosuna güçlendirmek isteyen Beşiktaş, hemen hemen her bölgeye oyuncu bakıyor. Merkez orta saha için düşünülen isimlerden biri de Milan forması giyen Ruben Loftus-Cheek oldu. Milan'ın oyuncu için 10 milyon Euro istiyor.
Öte yandan Beşiktaş'a bu transferde rakip çıktı. Calciomercato'nun haberine göre, Ruben Loftus-Cheek için Lazio kulübü de devrede. Teknik direktör Maurizio Sarri’nin, Chelsea döneminden çok iyi tanıdığı Loftus-Cheek’i istiyor. Sarri’nin oyuncuya özel bir ilgi gösterdiği ve Lazio yönetimini bu transfer için ikna etmeye çalıştığı konuşuluyor.
Milan'ın 10 milyon euro beklediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, geride bıraktığımız sezonda 19 Serie A karşılaşmasına çıktı.
Sahada 1.032 dakika kalırken gol veya asist katkısında bulunamadı. İtalyan ekibi oyuncusu 2023 yılında Chelsea'den transfer etmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23