Elini öptüğü kadın M. Kemal düşmanı

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Her fırsatta Atatürk’ün partisi olmakla övünen CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel’in sırf HEDEP’e yaranmak için dinletisine katılarak elini öptüğü ayrılıkçı soprano Pervin Chakar’ın bir rezaleti daha patlak verdi. Türkiye’yi “işgalci” gören ve “Kürt devleti kurulması gerektiğini” söyleyen sözde Kürt şarkıcı Chakar’ın 2020 yılında verdiği bir röportajında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Mustafa Kemal hakkında hakaret dolu ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

“Chakar” soyadlı inkârcı

Kürt Araştırmaları adlı siteye konuşan PKK sempatizanı Chakar’ın “Mistefa Kemal Paşa” dediği Atatürk’ü aşağılamak için “Mısto Kemal” ifadeleri kullandığı öğrenildi.

Şakiro adıyla bilinen Dengbej Şakir Deniz’in söylediği ‘Kekê Xiyasedîn’ adlı şarkısına atıf yapan Pervin Chakar’ın 13 Kasım 2020 tarihli röportajında şu ifadeler yer alıyor:

Mustafa Kemal'i küçümsemiş

“Mesela Şakiro’nun da söylediği Kekê Xiyasedîn geliyor aklıma. Müzik olarak müthiştir ama sözleri açısından Kürdistani itirazın en büyük metinlerinden biridir belki. Şeyh Said’in idamı sonrası Kürtlerin Anadolu’nun çorak bölgelerine sürgüne gönderilmesini anlatır. Metnin tümünde Kemalist cumhuriyete, onun memurlarına, onun kanunlarına karşı büyük bir başkaldırı vardır. Hatta Şakiro bu şarkısında Mustafa Kemal’e onu küçümsemek için Mısto Kemal diyor. Bugün Kürtler birbirlerine çok fazla Türklerle, kardeşlik ve demokratikleştirme edebiyatı yaptıkları için bunları görmezden gelebilir ama itiraz aranıyorsa oradadır.”

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CHP’liler buna ne diyecek?

Cumhuriyet Türkiye’sinden “baskıcı rejim” diye bahseden bölücü saprano Chakar’ın “Kürtler Kendilerini Hür Sanıyor Ama Değiller” başlığıyla yayınlanan röportajında, “Seîdê Hemo Türk devletinin baskısı altında kalır. Bu baskıdan ve rejimden kurtulmak için “Mistefa Kemal Paşa” kılamını söyler” şeklinde bir alıntıya yer verdiği ortaya çıktı. Chakar’ın skandal sözlerine başta Özgür Özel olmak üzere CHP’lilerin nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.