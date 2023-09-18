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Yerel Elini arı sokan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Yerel

Elini arı sokan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-18 16:29:00 -
Elini arı sokan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Samsun'da fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Melike Güldaş kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplarken elini arı soktu. Eve gelince rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen Güldaş, taburcu edilip evine gönderildi. Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı

Genç kız hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran genç kız, Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Melike Güldaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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