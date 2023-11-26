Eline kamerasını alıp suya daldı, Görenleri hayran bıraktı! Suyun altındakileri görenlerin izlerken nefesi kesildi, şaşkına uğradılar
Eline kamerasını aldı ve suya daldı. Adeta bir iğne deliğinden geçti, görenler şaşkına döndü. Suyun altındakileri görenlerin izlerken nefesi kesildi
Florida'da bir tatlı su kaynağına dalan kadın, bölgenin su altı hakkında da milyonlarca insanı bilgilendirmiş oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri görüntüleri, görenlerin nefesi kesilse de, milyonlarca insan buraya bu dalışları yapmak için geliyor.
Eline su altı kamerasını alan kadın, bir anda suyun altına daldı ve sadece kendi geçebileceği genişlikte olan bir delikten aşağı doğru yüzmeye başladı. Delik o kadar dar görünüyordu ki, kadın her an delikte sıkışacakmış gibi bir izlenim verdi. Delikten metrelerce aşağı doğru yüzen kadın, sonunda geniş bir alana çıktı ve etrafını gösterdi. Görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Ancak bölgedeki tatlı su kaynaklarının tamamının bu mağaralarla dolu olduğu söylendi.
SIKIŞABİLECEĞİ KADAR DARDI
Su altı kamerasını eline alan bir kadın da iğne deliğini andıran delikten aşağı doğru yüzdüğü sırada kendisini elindeki su altı kamerasıyla kayda aldı. Kadının neredeyse sıkışabileceği kadar dar olan delikten sağ salim aşağı yüzmeyi başaran kadın, daldığı noktayı gösterdi. Kadının görüntüleri, sosyal medyada "Florida, bol miktarda tatlı su kaynağı ve büyüleyici derecede renkli görünebilen çok sayıda su altı mağarası oluşturan devasa bir kireçtaşı tabakasının üzerinde yer almaktadır." notuyla paylaşıldı.
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