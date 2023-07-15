Elinden kaptı! Galatasaray’dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Halil Dervişoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da olan milli oyuncu Galatasaray ile anlaştı. Sarı Kırmızılı ekibin sosyal medyasından flaş bir paylaşım geldi. Halil Dervişoğlu transferinde Beşiktaş'a "Uçak iptal" göndermesi dikkat çekti.

2023/2024 sezonu öncesi takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar yürütürken kimi zaman aynı oyuncuya talip olabiliyorlar.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isim vererek istediğini ifade ettiği Halil Dervişoğlu'nun dün İstanbul'a geldiği ve siyah - beyazlılar sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

YENİ ADRESİ GALATASARAY OLDU

Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi sürpriz bir şekilde Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Bir dönem sarı - kırmızılılarda kiralık olarak da forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun transferi kısa süre içerisinde açıklanacak.

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BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Dün gece Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşma sağlayan, hatta uçak biletini siyah beyazlı ekibe aldıran milli golcü Halil Dervişoğlu bu sabah sürpriz bir şekilde Galatasaray'la anlaşmıştı. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Halil, bu akşam 19:10'da İstanbul'da olacak.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa olmaz. Güvenim sarsılırsa herkese soğuk bakarım

Bu açıklamalardan bir kaç gün sonra ise genç oyuncunun İstanbul'a siyah - beyazlılarla sözleşme imzalayama geldiği iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Galatasaray, Halil Dervişoğlu paylaşımını duyurmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Beşiktaş göndermesi de dikkat çekti.