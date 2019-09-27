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Elinde jiletle İmamoğlu'nun makam odasına tırmandı!

Elinde jiletle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına ulaşmak isteyen şahıs, yakalanınca kendisini yaraladı.

27 Eylül 2019 Cuma 16:02
Elinde jiletle İmamoğlu'nun makam odasına tırmandı!

İ;stanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A. , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.

Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi.

İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:02
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. makam odası

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