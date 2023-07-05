Elinde, bankada 1 gram bile altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu duyurdu: Şok geliyor, hazır olun

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın alımı konusunda yeni uyarılarda bulundu.

Gram altın 1600 liralara kadar çıkarken önümüzdeki süreçteki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip ediliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, "Bir kez daha yazayım. Ticaret (En fazla 1yıl) ile yatırım (1yıldan çok) aynı şey değildir. Aç gözlülük beklenmedik kayıplara sebep olabilir. Maalesef döviz ve de altın yukarı yönlü şoklara gebe. Döviz bizim yanlış politikalarımızdan altın ise küresel oyun gereği zap zap ile gidecek" dedi.



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