  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Elinde ateş alan tüfek 10 yaşındaki kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması nedeniyle 10 yaşındaki kız kardeşinin ölümüne neden oldu.

2019-10-27 16:22:00 -
Elinde ateş alan tüfek 10 yaşındaki kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğun elinde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu kız kardeşi öldü.

İddiaya göre, Kalealtı Mahallesi'nde ikamet eden H.K (12), kız kardeşi E.K. (10) ile mısır tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Çocuklar yolda oldukları sırada H.K'nin elinde bulunan av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralanan E.K. ambulansla kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.K. ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23