Elin Amerikalısının İstanbul havalimanı şaşkınlığı Bir de bizim solaklara sorun!

Sosyal medyada paylaşılan İstanbul Havalimanı videosu viral oldu. Amerikalı ünlü aktörün paylaşımı milyonlara ulaşırken, aktör şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü aktör İstanbul Havalimanı’nın güzelliklerini anlatırken Amerika’ya ait havalimanlarının pislik içinde olduğunu, depresif bir yapısının olduğunu da söyledi.

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan Los Angeles havalimanının ‘b.k çukuru’ olduğunu ifade eden oyuncu, “İstanbul’da bir turdayım, böyle güzel bir havaalanı hiç görmedim” dedi.

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