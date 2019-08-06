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Elif Özdemir: “En büyük hedefimiz Türk sporuna ve sporcusuna katkı sağlamak”

Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir, en büyük hedeflerinin Türk sporuna ve sporcusuna katkı sağlamak olduğunu söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 11:48
Elif Özdemir: “En büyük hedefimiz Türk sporuna ve sporcusuna katkı sağlamak”

Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir, en büyük hedeflerinin Türk sporuna ve sporcusuna katkı sağlamak olduğunu söyledi.


Voleybol, basketbol ve atletizm alanlarında sezon öncesi en önemli hazırlık turnuvalarından biri olarak gösterilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Gloria Kupası organizasyonu öncesinde Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir, İHA’ya açıklamalarda bulundu. En büyük hedeflerinin Türk sporuna ve sporcusuna katkı sağlamak olduğunu belirten Özdemir, "80 milyona nüfusa sahip bir ülkeyiz. Daha çok başarılar kazanmamız gerektiğine inanıyorum. Bu noktada hırslanıyorum. İleride Cumhurbaşkanımızın dediği gibi olimpiyatlara ev sahipliği yapmak istiyorsak bu gibi yatırımlar ayrıca spora ve sporculara yatırımlar çok önemli" diye konuştu.


Gelenlerin tesisleri çok beğendiğini ve hayran kaldığını söyleyen Elif Özdemir, “Bu bizim için büyük bir gurur. Burası açılmadan önce yurt dışında gezdiğimizde neler yapmışlar diyorduk. Şimdi yabancılar bize geldiğinde aynı şeyleri söylüyorlar" dedi.



"Buranın Türk sporuna katkı sağlaması hep aklımda vardı"


Dedesi merhum Nuri Özaltın’ın yolundan gittiğini belirten Elif Özdemir, "Yaptığımız işlerde her zaman ruhumuzu ve sevgimizi katmak istiyoruz. Sports Arena’da aynı şekilde ilk açıldığında yolumuzu tam bilmezken, bir de ticari kuruluşuz ama hep aklımda burasının başarı kazanınca, Türk sporuna ve sevdiklerimize katkı sağlaması vardı. Dedemin de görüşleri hep bu yöndeydi. Burası her zaman Türkiye’ye destek olacak bir kuruluş olacak. Elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulundayım. Oradan da çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.


Sporcu sağlığının çok ayrı bir branş olduğunu ifade eden Özdemir, bu konudaki araştırmalara da katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Elif Özdemir son olarak ise, "İnşallah ileride Gloria Sports Arena’yı uluslararası bir marka yaparız. Böylece Türkiye’yi her yerde temsil etme fırsatımız olur” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:48
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