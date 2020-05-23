  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

"Elif ile Alp" yeni etkinliklerle bayramda da çocuklarla birlikte olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Tüm çalışmalarımızı yeni içeriklerle geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi de 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitabımızın ikincisini, bayramda aile bireyleriyle bir arada, ev ortamında deneyimleyerek, yaşayarak ve öğrenerek keyifle vakit geçirmeleri için yayımlıyoruz" - "Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:44:30 -
"Elif ile Alp" yeni etkinliklerle bayramda da çocuklarla birlikte olacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, "Elif ile Alp" karakterlerinin yer aldığı "Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı" serisinin "Benzetme Oyunu" başlıklı ikinci bölümünün, bayram günlerinde keyifli vakit geçirmeleri için ebeveynlerin ve çocukların beğenisine sunulduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın psikososyal destek hizmetleri kapsamında, yeni tip koronavirüs süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik destekleri devam ediyor.

Bu kapsamdaki hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Bakanlık, salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığı artırmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencileri seviyesinde "Elif ile Alp" karakterlerini içeren "Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı" yayımlamıştı.

"Elif ile Alp", koronavirüs döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak, uyumlarını kolaylaştırmayı, olağan dışı durumlarda ise çocukların korku, kaygı gibi duygularını hikayelerdeki karakterler üzerinden ifade etmelerini amaçlıyor.

Bu doğrultuda, "okul öncesi ve ilkokul" seviyesi için hazırlanan "Benzetme Oyunu" temalı ikinci kitapçık, Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasında yayımlandı.

- "Tüm çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, psikososyal destek kılavuzları, 7/24 anlık destek sunulan Psikososyal Destek Hattı, etkinlik kitapları ve mobil uygulamalarla ebeveynler, çocuklar ve gençlerin yanında olduklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımızı yeni içeriklerle geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi de 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitabımızın ikincisini, bayramda aile bireyleriyle bir arada ev ortamında deneyimleyerek, yaşayarak ve öğrenerek keyifle vakit geçirmeleri için yayımlıyoruz. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Selçuk, bu süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, Dr. Sevil Uygun İlikhan ve Ümare Altun'a da teşekkürlerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı