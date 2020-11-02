Elif Perinçek kimdir? | İzmir 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de 6,6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından İzmir’de 17 bina yıkıldı, onlarca binada hasar meydana geldi. Adeta tuzla buz olan Doğanlar Apratmanı’nda da pek çok vatandaşımız enkaz altında kaldı. Deprem sırasında apartmanın ikinci katında anne Seher Perinçek, 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 6 yaşındaki Umut ile 3 yaşındaki Elif bulunuyordu. Depremin 23. saatinde anne Seher Perinçek ve ikizler enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Umut ise ne yazık ki enkazda yaşamını yitirdi. 65. saatte ise minik Elif binanın enkazından sağ çıkarıldı. Vatandaşlar minik Elif’in arama kurtarma ekibinden bir kişinin elini tuttuğu kareyi ise ömür boyu unutamayacak. Elif o minicik elleriyle 65. saat boyunca hayata sıkı sıkı tutunmuş. Peki, Elif Perinçek’in sağlık durumu nasıl?

Elif bebeğin sağlık durumu | Elif’in durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elif ve ablalarının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, “ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi” ifadelerini kullandı.