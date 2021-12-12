Eli kanlı teröriste alman ödülü

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Kızıl Soros Osman Kavala ve 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş için büyükelçileri üzerinden Türkiye yargısına müdahale girişimi akamete uğratılan Haçlı Batı kahpeliğe doymuyor. Ülkesindeki PKK, DHKP-C ve FETÖ’cü teröristleri Türkiye’ye iade etmeyen Almanya, terörden tutuklu Demirtaş’ı unutmadı. Almanya’nın Türingiya eyaletindeki Weimar Belediyesi, 2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü’nü, Demirtaş’a verdi. Ödül töreninde konuşan Weimar Belediye Başkanı Peter Kleine, “Kürt sorununa” demokratik çözüm, demokratikleşme, inanç özgürlüğü ve Türkiye’de insanların dil, kültür ve siyasi açıdan eşitliği konusunda gösterdiği çabalar nedeniyle Demirtaş’ın ödüle layık görüldüğünü öne sürdü.

Dağdaki kardeşini unutmuşsunuz

Sözde ödülü Demirtaş adına kardeşi Süleyman Demirtaş alırken, “Bari PKK’nın dağ kadrosundaki diğer kardeş Nurettin Demirtaş’a verseydiniz” yorumları yapıldı. Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth’un katıldığı törende verilen ödüle tepki gösteren yazarlar ve hukukçular, ödülün Demirtaş’ın elindeki kana verildiğini söylediler.

Konuya ilişkin konuşan Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Hasan İlter, şunları dile getirdi:

Ödül değil 'silah' verdiler

“Selahattin Demirtaş bizim nezdimizde teröristin tâ kendisidir. Almanya’nın yaptığı Demirtaş’a ödül değil kalaşnikof vermektir. Daha çok sıksın, daha çok kan akıtsın, daha çok can yaksın ve daha çok bölsün diye. Terörizmden geçinen, terör örgütlerini kullanan devlet elbette bu tür ödülleri onlara verecek ki daha çok kullanabilsinler. Türkiye artık zapt edilemeyen bir ülke olduğu için ‘bu ilerleyişi nasıl yavaşlatabiliriz’in çabalarından bir tanesi de budur. Faiz oyunları, dolar oyunlarının yanı sıra bir de terör örgütlerini maşa olarak kullanan bir yapı var karşımızda. Almanya her ne kadar bize dost olarak görünse de sadece çıkar ilişkilerinde yanımızdadır. Bunlar daha önce de ‘bizim tanklarımızı PKK’ya karşı kullanmayın’ diye şart koşmuşlarda. Aynı Almanya, ödülü de Demirtaş’ın elindeki kana vermiştir.”

Müslüman öldürmek yeterli!

Gazeteci Yazar Zihni Çakır da, şunları söyledi: “Türkiye’ye insan hakları konusunda ders vermeye çalışan Batı’nın bundan anladığı asla bir Müslümanın hakkı değildir. Türkiye terörle mücadele kapsamında insan haklarını da gözeterek örgütün belini adeta kırmışken, terör örgütünün tekrar nefes almasını ve ülkede korku ve kaos iklimini yaygınlaştırmasını isteyenler bugün bu heves ve arzularnı o örgütün temsilcilerini ödüllendirerek, öne çıkararak dışa vuruyorlar. Müslümanları, Türkleri öldürenler, katliam yapanlar, onların kolları altında en konforlu şekilde kaçak olarak yaşamaya devam ederken, burada ülkenin hukukunun ve yargısının verdiği kararla cezaevinde olanları ödüllendiriyorlar. Onlar için ödüllendirilmek için Müslüman öldürmek yeterlidir.”