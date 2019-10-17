Eli kanlı terör örgütü PKK, 20 bin çocuğu dağa kaçırdı!

İstanbul'un Eyüp ilçesinde, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği, terör örgütü PKK'nın 18 yaş altı çocuk militanların konu alındığı panele çeşitli isimler katıldı.

PKK zoruyla ailelerinden koparılmış çocukları konu alan panelde, olay hukuki, akademik, siyasi ve toplumsal açıdan ele alınırken, bazı konuşmacılar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

35 yılda 20 bin 'çocuk militan'

O konuşmacılardan biri de, 10 yıl cezaevinde kalan ve terör örgütlerini yakından tanıyan Aytekin Yılmaz'dı. Yılmaz, cezaevinden çıktıktan sonra yazdığı kitaplarla ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla terör örgütlerinin hedefi olmuştu.

Panele katılan yazar Aytekin Yılmaz konuşmasında ''İçişleri Bakanı, örgüt yayınlarının ve kendi tanıdıklarımdan dinlediğim bilgi: Son 35 yılda 20 bin civarında çocuktan savaşçı yapıldı." diye konuştu.

"500'ü hayatta kaldı"

Yılmaz, konuşmasının devamında, "Çocuktan savaşçı mı olur? Çocuklar kelimenin tam anlamıyla örgüt kırsal kesim, köyler, mezralar basmış. Propaganda çalışmaları yapmış ve omzunda tüfek tutabilecek yani ortaokul ya da liseli de olabilir 14-15 yaş ayrımı yapmadan birlikte dağa kampa götürmüşler.'' ifadelerini kullandı.

Dağa kaçırılan çocukların çatışmalara zorla sokulduğunu ifade eden Yılmaz, 35 yılda dağa çıkanlardan hayatta kalanların 500 civarında olduğunu dile getirdi.

"Hiçbir evladın ölüsünü görmek istemiyorum"

PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklardan birinin annesi olan Aysel Bozkurt, "Ben hiçbir çocuğun örgüte katılmasını istemiyorum. Hiçbir annenin evladının ölüsünü görmek istemiyorum. Yıllardır çocuklar hep örgüte katıldı ve yıllarca anneler ağladı. Nereye kadar. Biz artık yeter diyoruz.'' ifadelerini kullandı.