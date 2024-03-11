  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üstad’ın talebelerinden Cumhur İttifakı’na tam destek! İlim ve Kültür Vakfı seçim kararını açıkladı

Rakamlarla kıyasladı! Murat Kurum’dan İmamoğlu’na kentsel dönüşüm dersi

Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi

‘Bir söz verdim kurtar beni Kürşat!’ ‘Siyaseti bırakırım’ diyen Akşener’den geri vites

Erdoğan, Özür Özel'i yerin dibine soktu! “Kafası bozulan tekme tokat dalıyor”

Asım'ın nesli geliyor! Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi ilk meyvelerini verdi

Ahmet Hakan, İmamoğlu’nu böyle rezil kepaze etti! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz

Muharrem İnce'den CHP'ye eleştiri! Çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın

Yeniden Refah’a çok büyük şok! “Bunu artık görebiliyoruz” diyerek o gelişmeyi duyurdu

Ülkemizi tercih ediyorlar! Türkiye’ye 3.3 trilyon dolarlık müthiş fırsat
Dünya Eli kanlı katil yeni vahşetin sinyalini verdi: Filistin devleti görmek istemiyoruz
Dünya

Eli kanlı katil yeni vahşetin sinyalini verdi: Filistin devleti görmek istemiyoruz

Yeniakit Publisher
2024-03-11 03:58:00 -
Eli kanlı katil yeni vahşetin sinyalini verdi: Filistin devleti görmek istemiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası uyarılara rağmen yakın zamanda Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Hamas'a karşı askeri operasyon başlatacaklarını söyledi.

Bild ve Politico'ya Refah'a askeri operasyon konusunu değerlendiren Netanyahu, "Oraya (Refah'a) gideceğiz. Ayrılmayacağız. Biliyorsunuz benim kırmızı çizgim var. 7 Ekim'deki kırmızı çizginin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir daha asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Refah'ta bir askeri harekata başladıklarında, yoğun çatışma aşamasının tamamlanmasının birkaç hafta süreceğini dile getirerek, isimlerini vermeden, Hamas'a yönelik saldırıyı sürdürmek için birçok Arap liderin zımni desteğini aldığını öne sürdü.

"7 Ekim'den sonra bir Filistin devleti görmek istemiyoruz." ifadesini kullanan Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen iki devletli çözüm önerilerini reddetti.

Ayrıca ramazan ayı vesilesiyle ateşkes fikrini de geri çeviren Netanyahu İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını görmek istediğini ancak müzakerelerde herhangi bir ilerleme göremediğini aktardı.

Suçları namaz kılmak! Ha İsrail ha Hindistan
Suçları namaz kılmak! Ha İsrail ha Hindistan

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suçları namaz kılmak! Ha İsrail ha Hindistan

Siyonistler kendi halkına da acımıyor! İsrailliler sokaklara döküldü: Polisten sert müdahale
Siyonistler kendi halkına da acımıyor! İsrailliler sokaklara döküldü: Polisten sert müdahale

Gündem

Siyonistler kendi halkına da acımıyor! İsrailliler sokaklara döküldü: Polisten sert müdahale

Gece dünya uyurken Filistinli çocuklar katledildi! İsrail'den 'yangın kuşağı' saldırıları
Gece dünya uyurken Filistinli çocuklar katledildi! İsrail'den 'yangın kuşağı' saldırıları

Gündem

Gece dünya uyurken Filistinli çocuklar katledildi! İsrail'den 'yangın kuşağı' saldırıları

Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı
Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı

Gündem

Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı

BBC: İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yolun inşasını tamamladı
BBC: İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yolun inşasını tamamladı

Dünya

BBC: İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yolun inşasını tamamladı

İsrail Ramazan'da da katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı yükseldi
İsrail Ramazan'da da katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı yükseldi

Gündem

İsrail Ramazan'da da katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı yükseldi

İsrailli Haham, Gazze'de bebekler dahil herkesin öldürülebileceğini söyledi
İsrailli Haham, Gazze'de bebekler dahil herkesin öldürülebileceğini söyledi

Dünya

İsrailli Haham, Gazze'de bebekler dahil herkesin öldürülebileceğini söyledi

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!

Gündem

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23