Elhamdülillah bu günleri de gördük! TBMM’de ‘Allah-u ekber’ sesleri
Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması sonrası Meclis'teki milletvekilleri tekbir getirerek slogan attı.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylece Ayasofya Camii, on yıllar sonra tekrar cami olarak ibadete açılacak.
Karar alındıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Partili milletvekillerinin görüntüleri olay oldu.
Danıştay'ın kararını duyan AK Partili milletvekilleri, "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" ve tekbir getirdi.