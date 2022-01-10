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Medya Eleştiriyi hazmedemeyen Enver Aysever kendi kendini rezil etti!
Medya

Eleştiriyi hazmedemeyen Enver Aysever kendi kendini rezil etti!

CHP'li belediyelerden nemalanarak katıldığı programlardan fahiş bedeller kazandığı belgeleri ile ortaya çıkan Enver Aysever, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendini rezil etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 02:11:00 -
Eleştiriyi hazmedemeyen Enver Aysever kendi kendini rezil etti!

 yeniakit.com.tr 

Enver Aysever, kendisini Twitter hesabından eleştiren bir sosyal medya kullanıcısını dil bilgisi kuralları üzerinden eleştirmeye çalışırken rezil etti.

CHP'ye yakın Aysever'i eleştiren bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enver ayseverde kendini nimetten sayar olmuş." dedi.

Eleştiriyi hazmedemedi

Sosyal medya kullanıcısının mesajını hazmedemeyen Aysever, kendisine yöneltilen mesajı "de, da" bağlacının yazımı üzerinden hedef aldı. Aysever, "Soyadı büyük harfle yazılır. Ayrıca -de ayrı olacak. Sizin nimet(!) olduğunuz yerde sayılmamak iyidir." ifadelerini kullandı.

Aynı hatayı 'gazeteci' kimliği ile kendisi de yapmıştı!

Yazım yanlışı üzerinden sosyal medya kullanıcısını kendince tiye alan Enver Aysever, "gazeteci" kimliği ile imla kurallarına çok iyi hakim olması gerekirken aynı hatayı kendisi de yaparak haberlere konu olmuştu.

Aysever, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Alev Coşkun ve yakın çevresinde ideolojik ortakları aşırı milletçi bir çizgi yarattılar ve bayağı başarılı oldular. Nasıl Can Dündar ve sonrada liberal çizgi tamamen yanlışsa, bu günde Alev ve tayfasının çizgisi yanlıştır." ifadelerini kullandıktan tam üç buçuk saat sonra hatasını farkederek, "da' ve 'de' ayrı olacak." paylaşımında bulunmuştu.

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