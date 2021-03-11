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Dünya Eleştirilerin odağında! Pentagon itiraf etti
Dünya

Eleştirilerin odağında! Pentagon itiraf etti

ABD'nin F-35 savaş uçağı projesi eleştirilerin odağında. Temsilciler Meclisi Üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, F-35 üretim ve alım programlarının 'tam bir facia'ya dönüştüğünü belirtti. Basında yer alan haberler de Pentagon'un projedeki başarısızlığını kabul ettiği yönünde. F-16 uçaklarının envanterde kalma süresinin 2048'e uzatılması ipucu olarak değerlendiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 18:39:00 -
Eleştirilerin odağında! Pentagon itiraf etti

F-35 savaş uçağı projesi, ABD'nin 400 milyar dolarlık maliyetiyle en büyük savunma projelerinden biri. İlk adımları 90'lı yıllara dayanan proje üzerindeki baskı nedeniyle belki de en zor günlerini yaşıyor.

İngiltere'nin savaş uçağı alımını iptali ve yaşanan son gelişmeler projenin geleceğine ilişkin kaygıları da artırdı.

Eleştiriler bitmiyor

ABD'nin büyük umutlarla başladığı F-35 projesi tartışılmaya devam ediyor. Medyadan siyaset dünyasına birçok olumsuz görüş var. İşte o eleştirilerin yükseldiği noktalardan biri de Kongre binasının koridorları.

"Faciaya dönüştü"

Temsilciler Meclisi Üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, F-35 üretim ve alım programlarını 'facia' olarak niteledi.

Smith eleştirilerini, "ne kadar harcadığımız ve karşılığında ne aldığımıza baktığımızda bu acı veriyor" sözleriyle değerlendirdi.

ABD'nin F-35 çıkmazı

TRT Haber'in haberine göre, basında yer alan haberler de Pentagon'un projedeki başarısızlığını kabul ettiği yönünde.

F-16 uçaklarının envanterde kalma süresinin 2048'e uzatılması ipucu olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre yüksek maliyetinin yanı sıra hala çözülemeyen başka sorunları da var.

"Manevra kabiliyeti düşük"

F-35'in beşinci jenerasyon yetenekli bir uçak olduğunu söyleyen Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cenk Özgen, uçağın manevra kabiliyetinin düşük olması gibi dezavantajları olduğunu da aktardı.

Uçakla ilgili ana bilgilerin Amerika'nın kontrolünde olması, uçuş bilgilerinin anında üretici firmaya iletilmesi de proje ortakları ile alıcılar tarafından eleştiriliyor.

İngiltere'den 'iptal' kararı

Bir diğer kaygı unsuru da iptaller.. İngiltere, tasarruf gerekçesiyle 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti. Bir diğer gelişme de ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetime gelmesi ile yaşandı. Beyaz Saray'ın yeni sahibi Biden yönetiminin ilk icraatlarından biri de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 23 milyar dolarlık silah satışını durdurmak olmuştu. Bu satışın büyük bir bölümünü proje kapsamında üretilen 50 adet savaş uçağı oluşturuyordu.

Görünen o ki, 20 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan proje, soru işaretlerini gideremez ve yeni pazarlar bulamazsa bir başarısızlık hikayesine dönüşecek.

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