0553 313 94 23
impression

Eleştirilere cevap veren İspanya: Suudi Arabistan karşısında diz çökmedik

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ülkesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda sert tutum takınmadığı yönündeki eleştirilere karşılık, İspanya'nın Suudi Arabistan karşısında "diz çökmediğini" söyledi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 00:11
Eleştirilere cevap veren İspanya: Suudi Arabistan karşısında diz çökmedik

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ülkesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda sert tutum takınmadığı yönündeki eleştirilere karşılık, İspanya'nın Suudi Arabistan karşısında "diz çökmediğini", hem ticari ilişkileri koruyan hem de prensip ve değerleri savunan bir noktada olduklarını söyledi. 

Senator Idoia Villanueva, Senatoda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı cinayetinin "buz dağının görünen kısmı" olduğunu belirterek, İspanya hükümetinin "sağır eden sessizliğini" kınadı.

Hükümetin, Kral Juan Carlos'un Suudi Arabistan'daki hızlı tren hattı inşasında "komisyon" aldığı iddiasının araştırılmasının engellenmesini eleştiren Villanueva, "Dış politika, özel çıkarlar ya da kraliyet sarayına karşı sorunlu değil. İspanyol halkı kul değil, diz çökmeyen ya da kendi adına öldürme izni vermeyen demokratik bir toplum." dedi.

"Basın özgürlüğüne saldırı"

Buna karşın İspanya Dışişleri Bakanı Borrell, İspanya'nın bölgedeki ana ticari ortağı olarak tanımladığı Suudi Arabistan ile "dostça ikili bir ilişki" istediklerini dile getirdi.

"Basın özgürlüğüne saldırı" olarak nitelediği gazeteci Kaşıkçı cinayetini kınayan Borrell, şeffaf bir soruşturma yapılması ve sorumlulara hesap sorulması çağrısında bulundu.

Villanueva'nın spekülasyonlar temelinde siyasi iddialarda bulunduğunu savunan Borrell, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik saldırısının yasal olduğunu ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklendiğini belirtti.

"Ne bir çekincemiz var ne de diz çöktük"

Ancak operasyonun Yemen halkı için "ciddi risk" oluşturduğunu ve kıtlık yaşandığını kabul eden Borrell, İspanya'nın soruna siyasi çözüm istediğini vurguladı.

Hem ticari ilişkileri koruyan hem de prensip ve değerleri savunan bir noktada olduklarının altını çizen Borrell, "Ne bir çekincemiz var ne de diz çöktük." ifadesini kullandı.

İspanya hükümeti, gazeteci Kaşıkçı'nın "korkunç" şekilde öldürülmesini kınasa da Suudi Arabistan'a silah satışını ülkenin çıkarına olduğu gerekçesiyle savunmuştu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 00:11
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. ispanya
  3. Josep Borrell
  4. Suudi Arabistan
  5. Anadolu Ajansı
  6. İspanya
  7. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Schalke'ye 2-0 mağlup oldu
    1. Galatasaray Schalke'ye 2-0 mağlup oldu
    2. Türkiye'nin gururu milli futbolcular..
    3. 2,5 aydır aranan şahıs ölü bulundu
    4. İtalya'daki felakette ölenlerin sayısı..
    5. Katar'dan Gazze'de 50 bin aileye yardım
    6. Eleştirilere cevap veren İspanya:..
    7. Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı
    8. Vahşet! Yavru kedi böyle bulundu
    9. 1500 yıllık köprünün akıbeti ne olacak?
    10. Polisten kaçan sürücü ortalığı..
    11. Krup hastalığı neden olur? Nasıl..
    12. Bakan Albayrak: Gıda enflasyonu için..
    13. PKK yandaşı kahpeler AİHM ve Avrupa..
    14. PKK'lılar, AİHM ve Avrupa Konseyi'ne..
    15. Manisa’da tarihi eser kaçakçılığı..
    16. Neden glutensiz beslenmeliyiz?
    17. Balık bohçası tarifi
    18. Kötü ayak kokusunun çaresi...
    19. Van'da facia: Ölü ve yaralılar var
    20. Hamilelikte babanın önemi nedir?
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak