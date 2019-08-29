Eleşkirt’te memur ve işçiler parke taşı döşeme çalışmalarına katıldılar

Ağrı’nın Eleşkirt İlçe Belediyesi’nde çalışan memur ve işçiler ilçede devam eden parke taşı döşeme çalışmalarına katıldılar.

Eleşkirt Belediyesi’nin çalışmalarına destek olmak isteyen Belediye personelleri ilçede yapımı devam eden semt pazarı alanında ki zemin döşeme çalışmalarına destek olmak için alana indiler.

Memur ve işçilerin yaptığı zemin döşeme çalışmalarında sona gelinirken, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, tüm çalışanlara teşekkür etti. Çalışmaların büyük özveri ile sürdüğünü ifade eden Yakut “İlçemizde yaptığımız çalışmalara memur ve işçilerimiz canı gönülden katıldılar. Tüm halkımızla birlikte ilçemizi yöneteceğimizi söylemiştik. İnşallah projelerimizi görev süremiz boyunca yerine getireceğiz. Bizlere destek olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.