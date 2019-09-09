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Eleşkirtspor Taraftar Derneği’nden Ağrıspor’a kombine desteği

Ağrı Amatör liginde geçen sezonun başarılı ekiplerinden Eleşkirt Sporun taraftar derneği Ağrı’yı 3.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:30
Eleşkirtspor Taraftar Derneği’nden Ağrıspor’a kombine desteği

Ağrı Amatör liginde geçen sezonun başarılı ekiplerinden Eleşkirt Sporun taraftar derneği Ağrı’yı 3. ligde temsil eden Ağrı Spora destek ziyaretinde bulundu.


Eleşkirt Spor taraftar grubu El El ,Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupasında Ağrı da Artvin Hopa Sporla karşılaşacak olanAğrı 1970 sporu maç öncesi antrenmanlarını ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.


El El taraftar grubu başkanı Bahadır Balıkçı yaptığı açıklamada ’’Geçen sezon BAL liginde hepimizin gururu olan Ağrı sporumuzun bu sezonda 3. ligde bizleri gururlandıracak sonuçlar alacağına eminiz.Hepimizin hayallerinde 1. ligin kapısından dönen o Ağrı sporu tekrar yaşamak var.ve şuan da Ağrı 1970 spor bu hayallerimizi gerçekleştirmek için yoğun çaba içerisinde. Bizde takımımızın yanında olmak için 20 adet kombine bilet alarak Ağrı Sporumuza destek olmak istedik.Ağrıyı seven Ağrı sevdalısı herkesi bu takıma destek çıkmaya davet ediyorum.Bütün ilçelerde il merkezinde nereli olursak olalım Ağrı spor adı altında birleşip hep birlikte güzel yarınlar görelim istedik.’’dedi.Balıkçı konuşmasını Eleşkirt spor ve Eleşkirt gençliğine verdiği desteklerle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yoğun ilgi göstererek gençlerin gönlünde taht kuran Eleşkirt kaymakamı Gülhani Ozan SARI’ya ilçe gençliği ve taraftar dernekleri adına teşekkür ederek sonlandırdı.


Eleşkirt Spor taraftar derneğinin ziyaretinden büyük bir keyif aldığını dile getiren Ağrı Spor başkanı Mehmet Yıldırım gençlere teşekkür ederek kısa bir konuşma yaptı.Yıldırım konuşmasında ’’Amacımız ilimizin ismini çok güzel yerlere taşıyabilmek.Bu anlamda maddi manevi çaba içerisindeyiz. Ağrı’nın bir olması ve bu takımı sahiplenmesi gerekiyor.Hep birlikte başarılarla dolu olacağına inandığımız güzel bir yoldayız. Bizler üzerimize düşeni hep yapacağız.Ağrı halkından beklentimizde Eleşkirt spor taraftar gurubu gibi üzerine düşeni yapıp takımı sahiplensinler. Tribünleri doldursunlar.Özellikle bu sene 2. lig yolunda 12. adam olan taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak.’’dedi.


Konuşmalar sonrasında Ağrı spor kulübü başkanı Mehmet Yıldırım Eleşkirt Spor taraftar derneğinin 20 adet kombinesini bizzat verdikten sonra hatıra fotoğraflarının çekilmesi sonrası ziyaret sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:30
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