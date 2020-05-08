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Aktüel

Eleşkirt Emniyetinden çocukları sevindiren ziyaret

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğine trafik polisleri ile İlçe Jandarma personelleri çocukları şaşırtan ve sevindiren bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:22:44 -
Eleşkirt Emniyetinden çocukları sevindiren ziyaret

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğine trafik polisleri ile İlçe Jandarma personelleri çocukları şaşırtan ve sevindiren bir ziyaret gerçekleştirdi.


Covit -19 (Yeni Tip Korona) virüs salgınının yayılmasının önlenebilmesi için evden çıkmayan çocuklara trafik haftası nedeniyle trafik polisleri tarafından evlerinde ziyaret edildi. Trafik polisleri tarafından çocuklara trafik haftası nedeniyle ziyarete geldiklerini dile getirilirken ’’Siz sokağa çıkamıyorsunuz en azından sizleri ziyaret ederek trafik kurallarını tekrar hatırlatalım istedik’’ diyerek çocuklara yaş gruplarına uygun kitaplar hediye edildi.


Çocukların ziyaretlerden yana şaşkınlıkları dikkatlerden kaçmazken teşekkür ederek Polis memurlarının ziyaretinden duydukları mutluluklarını ifade ettiler.

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