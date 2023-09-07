Elemelerde bu gece sürprize yer yok!
Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup müsabakalarında perşembe programı sona erdi. Gruplarının favorileri sürprize yer vermedi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup müsabakalarında günün maçları tamamlandı. Favori takımlar sahadan galibiyetle ayrılırken maçlarda bol gol çıktı.
İşte gecenin sonuçları:
A Grubu:
Fransa 2-0 İrlanda
Hollanda 3-0 Yunanistan
E Grubu:
Çekya 1-1 Arnavutluk
Polonya 2-0 Faroe Adaları
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G Grubu:
Litvanya 2-2 Karadağ
Sırbistan 1-2 Macaristan
H Grubu:
Kazakistan 0-1 Finlandiya
Danimarka 4-0 San Marino
Slovenya 4-2 Kuzey İrlanda