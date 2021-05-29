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Teknoloji Elektronik tebligat ile 37 bin 742 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Teknoloji

Elektronik tebligat ile 37 bin 742 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Adalet Bakanlığı’nın elektronik tebligat (e-tebligat) uygulamasıyla bugün itibari ile 37 bin 742 yetişkin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:36:00 -
Elektronik tebligat ile 37 bin 742 ağaç kesilmekten kurtarıldı

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

1 Ocak 2019'dan itibaren aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu birçok gerçek ve tüzel kişinin tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulama, Adalet Bakanlığı’nın güncel verilerine göre 37 bin 742 yetişkin ağacı kesilmekten kurtardı.

Bakanlığın 1 Ocak 2019’da zorunlu hale getirdiği ancak uygulanmasına 2015 yılında başlanan bu yöntem sayesinde toplam 63 milyon 431 bin 121 tebligat yapıldı.

29 Mayıs itibari ile tasarruf edilen kağıt miktarı 2 bin 220 bin tona ulaştı. Kağıt kullanımının olmadığı bu sistemde Yeşil ve doğa dostu olan bu sistem sayesinde 1 Ocak 2019’dan bu güne kadar 33 bin 090 ağaç kesilmekten kurtarıldi. Böylelikle uygulamanın başladığı ancak zorunlu olmadığı 2015 yılından bu güne kadar 37 bin 742 yetişkin ağaç kesilmekten kurtarılmış oldu.

Milyonlarca ağaca yaşam hakkı doğuyor

Son zamanlarda yaşanan kuraklık ve orman yangınları ile binlerce ağaç yok olurken, e-tebligat sistemi ile insanların yılda 10 binlerce ağacı kağıt olarak katletmesinin önüne geçilmiş oldu.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, 2019 yılında tebligat sayısı 18 milyon 156 bin 145 olarak açıklanırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 23 milyon 820 bin 489 olarak kayıtlara geçti. Tebligat sayısı, 2021 yılının ilk altı ayında ise 13 milyon 637 bin 396’ya ulaştı.

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