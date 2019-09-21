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Elektronik sigara ve nargile yasaklanacak mı?

Sigaranın sağlığa ne kadar zararlı olduğu doktorlar tarafından açıklanmada. Dünya genelinde sigaraya bağlı ölümlerin oranları oldukça yüksek. Türkiye’de son yıllarda sigaraya karşı çok büyük kayda değer iyileştirmeler yapıldı. Sigara kullanım oranı düşerken bu kez de elektronik sigara ve nargile kullanımında artışlar gözlenmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara ve nargile ile mücadele kapsamında yeni düzenlemelerin yapılacağının sinyalini verdi. Peki Elektronik sigara ve nargile yasaklanacak mı? Elektronik sigara ve nargileye karşı ne gibi tedbirler alınacak?

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:57
Elektronik sigara ve nargile yasaklanacak mı?

Sigaranın sağlığa ne kadar zararlı olduğu doktorlar tarafından açıklanmada. Dünya genelinde sigaraya bağlı ölümlerin oranları oldukça yüksek. Türkiye’de son yıllarda sigaraya karşı çok büyük kayda değer iyileştirmeler yapıldı. Sigara kullanım oranı düşerken bu kez de elektronik sigara ve nargile kullanımında artışlar gözlenmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara ve nargile ile mücadele kapsamında yeni düzenlemelerin yapılacağının sinyalini verdi. Peki Elektronik sigara ve nargile yasaklanacak mı? Elektronik sigara ve nargileye karşı ne gibi tedbirler alınacak?

Birleşmiş Milletler Genel kurulu'na katılmak üzere New York'a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan tütün ürünleriyle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara yasağının genişletilmesine ilişkin soru üzerineyse, "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz." dedi.

Futbol oynadığı gençlik yıllarında kulübün tavanının sigara dumanından adeta kızardığını anlatan Erdoğan, "Kim bunlar? Sporcu. Kim bunlar? Kulübün üyeleri. Bir taraftan oyun oynarlar, bir taraftan sigara dumanları tavanın rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Şimdi bakıyorsun batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz, insanımızın sağlığını ön plana çıkarmayacak mıyız? Önce insan demeyecek miyiz?" ifadelerini kullandı. 

Sigara cezaları artacak mı?

Şu anda çalışmayı İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğünü aktaran Erdoğan, "Kapalı mekanlarda bir defa asla, dışarıda bile belli yerlerde, balkonlarda da hassasiyetlerimiz geliyor. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası, ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Ben hala paket toplamayı bırakmadım. Camide bile bazen bakıyorsun unutuyor. Benim sigara karşıtı olduğumu bilenler, dışarıda sigarayı bırakıyor. Bazılarının dalgınlığına geliyor, sigara ön cepte duruyor, çekip alıyorum. Medyanın bize yardımcı olması lazım. Hep beraber bu işle mücadelemizi devam ettirelim." dedi.

Elektronik sigara yasaklanacak mı?

Elektronik sigara konusuna da değinen Erdoğan, "Sanki elektronik sigara neymiş? 'Dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı, yoksa zararı yok.' Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı ile Gümrük Muhafaza çok daha yoğun bir savaş içine girip, onun ülkemize girişini yasaklamak ve vergi olayında da ciddi vergiler koymak durumu ile işi çözeceğiz." diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:57
  1. İstanbul
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  3. Sigara cezaları artacak mı?
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  10. elektronik sigara fiyatları
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