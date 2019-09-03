0553 313 94 23

Elektronik sigara bu hale getirdi!

Elektronik sigara kullanan 18 yaşındaki Maddie Nelson, akciğer hastalığına yakalanarak komaya girdi. Tedavi altına alındıktan sonra kendisine gelen Nelson, elektronik sigara kullanan herkesi bırakmaya davet etti.

03 Eylül 2019 Salı 09:24
Elektronik sigara bu hale getirdi!

ABD'de 3 yıl boyunca her gün elektronik sigara içen 18 yaşındaki Maddie Nelson akciğer hastalığına yakalandı. Hastalığının semptomları hızla kötüleşince hastaneye kaldırılan genç kız komaya girdi.

Şikayetleri arttı

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; doktorlar, Nelson'un akut eozinofilik pnömoni geçirdiğini tespit etti. Uzmanlar, akciğerlerde beyaz kan hücrelerinin birikmesinden kaynaklanan bu hastalığın genç kızda nefes alamama gibi şikayetlere yol açtığını söyledi. Nelson'da yoğun sırt ve böbrek ağrıları ile yüksek ateş gibi belirtiler de gözlendiği belirtildi.

Ölümden döndü

Dört gün komada kaldıktan sonra uyanan Maddie Nelson, hastanedeki fotoğraflarını paylaşarak, insanları elektronik sigarayı bırakmaya davet etti.

Nelson, "Bir gece hastanede olduğumu sanıyordum ama dört gün boyunca komadaymışım" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:24
  1. ABD
  2. Maddie Nelson
  3. The Sun
  4. elektronik sigara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü’nde "Umut ve Eğitim" konuşuldu
    1. Beylikdüzü’nde "Umut ve Eğitim"..
    2. Motosiklet hafif ticari araçla..
    3. Dev salatalık görenleri şaşkına..
    4. Okullar açılıyor, göz problemlerine..
    5. “Her denge memnuniyetsizliği baş..
    6. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    7. Tohumluklara "yerel çeşit" logosu..
    8. Talha Emir Buldu, Avrupa üçüncüsü oldu
    9. Takla atan hafif ticari araç..
    10. Göreve yeni başlayan polislere manda..
    11. Salih Ayhan ve İsmet Yılmaz spor..
    12. Diyarbakır’da bir aile, çocuklarının..
    13. Talihsiz kadının 5 çocuğu sevgi..
    14. Öldürülen terörist bakın kim çıktı
    15. (Özel) Dronelar için yeşil alanlar..
    16. (Özel) Taksiyle çarpışan motosikletli..
    17. MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk'ta..
    18. Silajlık mısır hasadı Erzincan’da..
    19. Kuyucak Gençlik Merkezi’nde yüzme..
    20. TÜBİTAK’ın 10 çalışanı hakkında..
    21. Bayram Ali Öztürk Hoca’nın şehadeti 13..
    22. Tavada lahmacun nasıl yapılır?
    23. YAKMEK’ler kursiyerlerine terapi gibi..
    24. Akar'dan Ege Denizi üzerinde uçuş
    25. Hizbullah, vurduğu İsrail askeri..
    26. Enflasyon öncesi dolarda son durum!
    27. (Özel) İstanbul’un lüks semtinde..
    28. Şok uygulamada cephanelik ele geçirildi
    29. İran tankeri Suriye yakınlarında takip..
    30. Boşanma aşamasındaki kadının eşi..
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor