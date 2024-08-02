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Gündem Elektronik sigara bu hale getirdi
Gündem

Elektronik sigara bu hale getirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-02 15:33:00 -
Elektronik sigara bu hale getirdi

Sivas'ta 17 yaşındaki Buğra Türkseven, otobüs beklerken elektronik sigarasının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Hem sağlık hem de güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturan elektronik sigara vakalarına bir yenisi de Sivas'ta eklendi.

Küçükminare Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan otobüs durağında bulunan 17 yaşındaki Buğra Türkseven, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evine gitmek için otobüs bekliyordu. Türkseven, otobüs gelene kadar yanında bulunan elektronik sigarayı kullanmak istedi.

17 yaşındaki gencin açma tuşuna bastığı anda elektronik sigara bomba gibi patladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle, alev alan elektronik sigara söndürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkseven'in tedavisi sürüyor.

Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl, hastanın yüzünde ve vücudunda yanıklarla acil servise başvurduğunu söyledi.
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Hastanın, iki eliyle tutup ağzına götürdüğü sırada elektronik sigaranın patladığını anlattığını aktaran Akgöl, "Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastayı yanık ünitesine aldık. Hastamızın yüz bölgesinde 1. derecede, her iki elinde de 2. derece yanıklar var. Şu an tedavisinin üçüncü günündeyiz. Genel durumu iyi, tedavileri bir süre daha devam edecek. Hastamız şu anda stabil durumda ve tedavilerini almakta." dedi.

Akgöl, elektronik sigaranın son dönemde yaygın kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız maalesef bunun zararlı olmadığını düşünüyor. İçindeki kimyasal maddelerin ilerleyen dönemde ne gibi sıkıntılara yol açacağını henüz bilmiyoruz.

Ama bizim karşılaştığımız olay gösterdi ki bu tür durumlar içindeki pile bağlı, pildeki ısınmayla patlama ihmali olduğunu düşünüyoruz.

Bu çok ciddi bir durum, özelikle elektronik sigara yüz bölgesine yakın tutulduğu zaman o bölgedeki patlamalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bunun örnekleri daha önce görüldü. Amerika'da bir hasta hayatını kaybetti.

Konya'da bir hastamız görme kaybı yaşadı. Allah'a şükür bizim hastamızda öyle bir durum olmadı. Tüm vatandaşlarımıza tavsiyemiz, bu tür durumları akılarının bir ucunda tutsunlar, bu elektronik sigarayı hiç kullanmasınlar."

Buğra Türkseven ise "Sigarayı ağzıma götürdüğüm zaman elimde patladı, kolumu yaktı, yüzümde ve vücudumda yanıklar var. Söndürmeye çalıştığımız zaman da söndüremedik. Daha da çoğalıyor, daha da derinleşiyor. Elektronik sigarayı kimseye önermiyorum. Kimse kullanmasın, kimse de içmesin." diye konuştu.

Babaanne Semiha Türkseven de "Çocuğum iki gözünü kaybetseydi ne olacaktı? Bunun gibi daha niceleri olacak, bu sigaralar yasaklansın, toplatılsın." dedi.

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