Elektronik, mobilya ve kuyum alacaklara sevindirici haber

Mobilya, kuyum ve elektronik eşya satışlarında uygulanacak taksit sayıları arttırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından video, kamera, ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan TV ve cep telefonu satışlarında 6 aya kadar taksitlendirme yapılması kararı alındı. Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkânı tanındı.

Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarıldı.