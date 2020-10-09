  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elektronik eşya yüklü tırda 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Aktüel

Elektronik eşya yüklü tırda 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:23:00 -
Elektronik eşya yüklü tırda 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bulgaristan'dan gelen M.E'nin kullandığı Romanya plakalı tır, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin şüphesi üzerine x-ray taramasına sevk edildi.

Yük beyanında elektronik ev eşyaları taşıdığı belirtilen tırın dorsesinin bazı bölmelerinde yoğunluk tespit edildi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 4 gizli bölmede 165 kilogram ağırlığında 800 bin uyuşturucu hap bulundu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sürücü M.E. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu
Gündem

Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de ..
Levent Gültekin 'linç yedim' diyerek ağlıyor
Gündem

Levent Gültekin 'linç yedim' diyerek ağlıyor

CHP'nin kanalı Halk TV'nin müdavimi sözde gazeteci Levent Gültekin, skandal Azerbaycan sözleri sonrası sosyal medyadan büyük tepki gelince a..
Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın
Dünya

Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üs..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay