Elektrikte yeni dönem! Bakan duyurdu: 1 Ağustos'ta başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geldiğini belirterek, "Elektrik tüketicileri isterlerse ağustos ayı itibariyle ’Yeşil Enerji’ tarifesine geçebilecek. Yeşil Tarife (YETA) 1 Ağustos itibariyle devreye alınacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geliyor.

Elektrik tüketicileri ağustos ayı itibariyle isterlerse ’Yeşil Enerji’ tarifesine geçebilecek. YETA’nın 1 Ağustos itibariyle devreye alınacağını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "YETA sayesinde vatandaşlarımız, davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yükselecek. Sektörün gideceği yönü onlar da işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA’ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak" dedi.

Yazılı başvuru gerekecek

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünü 2020’nin ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldiğini belirten Dönmez, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla yatırım ve teşviklerimizi sürdüreceğiz. Kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliğiyle yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz. Başlayacak olan Yeşil Tarife ile yenilenebilir enerjide büyük dönüşüme yeşil ışık yakmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız, kendi kullanacakları elektriğin kaynağını belirleme imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Vatandaşların yeşil tarifeye nasıl geçeceğine ilişkin de bilgi veren Dönmez, "Vatandaşlarımız yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunarak Yeşil Tarifeye geçebilirler. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler. Vatandaşlarımız bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere Yeşil Tarife’ye geçme talebinde bulunabilecek" ifadelerini kullandı.