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Elektrikte mobil dönemi başladı

UEDAŞ Mobil uygulaması yenilendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:29
Elektrikte mobil dönemi başladı

UEDAŞ Mobil uygulaması yenilendi. Tek dokunuşla elektrikle ilgili tüm işlemlerin gerçekleşeceği uygulama; planlı kesintiler, canlı destek, arıza kayıtları, kaçak kullanım ihbarı ve çevrimiçi ödeme gibi birçok hizmeti tek çatı altında sunuyor.


Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde hizmetleri sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmetinin yanında vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulamaları tek tek hayata geçiriyor. UEDAŞ’ın teknolojik çözümler kapsamında sunduğu UEDAŞ Mobil uygulaması, vatandaşın tek dokunuşla elektrikle ilgili tüm işlemlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve 30 bin indirme sayısına ulaşan mobil uygulama, kullanıcılardan gelen geri dönüşler doğrultusunda yeni sürümüyle uygulama marketlerinde yerini aldı. Son sürümle birlikte genel performans iyileştirmelerinin yanında birçok yeniliği de beraberinde getiren uygulamada her türlü talep ve önerilerin iletilmesi için de canlı destek hattı yayına alındı.


Uygulama üzerinden yapılan kesinti ihbarları 7/24 mesai yapan destek ekiplerine anında iletilerek hızlı bir şekilde arıza olan yere yönlendirme gerçekleştiriliyor. Teknolojik imkânları en üst düzeyde kullanma parolasıyla hayata geçirilen UEDAŞ Mobil’de kesinti süresi ve etkilediği bölge harita üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Kesinti ihbarı, aydınlatma ya da sayaç arıza ihbarı, borç sebebiyle kesilmiş enerjinin yeniden bağlanması ve kaçak kullanım ihbarı gibi talepler için ihbar bırakılabiliyor. Borç durumu sorgulama ve çevrimiçi ödeme sistemiyle mevcut borçlar veya geriye dönük borçların tahsilatı hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.


Müşteriler, aboneliğiyle ilgili tüm detaylarına Abone Detay Menüsü üzerinden ulaşabilirken, geçmişe yönelik kesme işlemlerini de kontrol edebiliyor. Ayrıca önceden oluşturulan arıza durumuna ulaşırken, güncel durumunu da kontrol edebiliyorlar.


Tüm bu kolaylıklardan yararlanmak için Android veya IOS işletim sistemine sahip cihazlardan uygulama marketine girerek, uygulamanın telefona indirilmesi gerekiyor. İlk kurulum sırasında abonelerin bilgilerini tek seferlik kaydetmesinin ardından uygulama kullanılabiliyor. 186 Çağrı Merkezi’ni aramanıza gerek olmadan tüm işlemlere tek bir tuşla ulaşılıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:29
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