  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi
Ekonomi

Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mesken abone grubunun kapsamının genişletilmesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:24:00 -
Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi

EPDK'nin Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da yaptığı değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerleri, ibadethaneler ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amacı kullanılan tesisler mesken abone grubu kapsamına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hüseyin

Yazıklar olsun, dağ fare doğurdu, Özelleştirilen ve peşkeş çekilen elektrik idaresi vatandaşı soymaya devam edecek, .
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay