Elektrikte bunu yapanın cebinde 2 bin 200 TL kalacak!

Geride bıraktığımız yıla damga vuran olayların başında ağustosta yaşanan kur şoku geliyor. Dövizdeki olağanüstü yükseliş A’dan Z’ye her şeyin fiyatını etkiledi. Hızla alınan tedbirler, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan indirimlerle fiyatlardaki yükseliş frenlendi. Kur artışı hem hanelerin hem de ülkenin enerji maliyetini şüphesiz artırdı.

İndirimler, destekler

Posta Gazetesi'nden Bilal Emin Turan'ın yazısına göre 1 Ocak itibarıyla hem elektrik hem de doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacak. Faturalarda bir miktar rahatlama sağlayacak bu indirime ek olarak vatandaşın da tasarruf anlamında yeni önlemler alması şart. 2018’de bir hanede tüm elektrikli cihazların kullanıldığını varsayarak yaptığımız hesaplamaya göre sadece elektrik için ödenen para 5 bin lirayı buluyor. Klima, elektrikli soba ve derin dondurucuyu bir kenara bıraksak bile 3 bin liraya varan bir maliyet söz konusu.

Tüm cihazlar dahil

Oysa ampulle başlayıp, beyaz eşya, klima, elektrikli soba, saç kurutma makinesi, süpürge, fırın, ütüye kadar birçok ev aletinde küçük dokunuşlarla ve doğru seçimle 100’lerce lira tasarruf etmek mümkün. Örneğin; 100 Watt’lık 4 ampulün günde ortalama 5 saat kullanılması halinde 1 yılda cepten çıkan para 414 lira olurken aynı ampullerin LED olanla değiştirilmesi halinde ödenecek para toplam 58 lira. Fark 356 lira.

‘A’ sınıfı dokunuş

En küçük dokunuşta bile yıllık 356 lira cepte kalıyor. Bir başka örneği her gün çalışan buzdolabı üzerinden verelim. A sınıfı 400 litre hacimli bir buzdolabının faturaya yıllık yansıması 496 lirayı buluyor. Bu buzdolabının ‘A++’ olduğunu varsayarsak yıllık ödeme 184 liraya düşüyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. öncelikle bu ‘farkı’ farkedip paranızın cepte kalmasını sağlayacak harekete bir an önce geçmeniz gerekiyor.

Fişten çekmeyi unutmayın

Kombideki her 1 derecelik farkın tüketime en az yüzde 7 etki ettiğini, musluktan akan her damla suyun, açık unutulan lambaların, kapalı olsa dahi fişe takılı olan elektronik cihazların aslında parayı cebinizden cımbızla alıp gittiğini aklınızdan çıkarmayın.

Günlük hesapta hissedilmeyen tasarruf miktarının geride bıraktığımız koca bir yılda ne kadar büyük tutarlara ulaştığını TABLO’ya bakarak çok daha net görmek mümkün.

Pratik bilgiler

- Telefonunuz takılı olmasa da eğer şarjınız prize takılıysa elektrik tüketmeye devam eder.

- Sadece ekranı kapatılan bilgisayar enerji harcamayı sürdürür.

- Sadece TV’nizi değil, TV alıcınızı da kapatınca fişini çekin, bekleme modunda bırakmayın.

- Kombinizin derecesini sabit bırakın.

- Elektrikli ev aletleri alırken mutlaka yıllık enerji tüketimine bakın. En düşük olanı veya en düşük Watt’lı olanı alın.

- Elektrikli süpürgenizin torba ya da haznesini sık sık temizleyin.

- Saçlarınızı havluyla kuruladıktan sonra saç kurutma makinesi kullanın.

- Avizelerinizde LED ampul kullanın veya ampul sayısını azaltın.

Kalem kalem 365 günün röntgeni

Not: Karşılaştırma yaparken aynı cihazın daha düşük Watt’lısını ve daha az tüketenini baz aldık. Ortaya çıkan fark, aynı kullanım koşullarına aittir. Daha az kullanım, düğmeden kapatma, fişten çekme gibi ek tedbirler de düşük tüketim hesabında etkili.