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Elektrikte bayram mesaisi

UEDAŞ, Kurban Bayramı’nda vatandaşa sunduğu kaliteli ve kesintisiz hizmetin aksamaması için çalışmalarını hızlandırdı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:04
Elektrikte bayram mesaisi

UEDAŞ, Kurban Bayramı’nda vatandaşa sunduğu kaliteli ve kesintisiz hizmetin aksamaması için çalışmalarını hızlandırdı. Hizmet bölgesinde bayram tatili nedeniyle artacak olan nüfusu dikkate alan UEDAŞ, 232 ekibiyle sahada olacak.


Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) vatandaşa ulaştırdığı kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmetinin bayramda da aksamaması için çalışmalarına ağırlık verdi.


UEDAŞ’ın bayram mesaisi için görevlendirilen 232 saha ekibi hazırlanan planlama ile 9 Ağustos Cuma gününden 14 Ağustos Çarşamba günü 23.59’a kadar olası arızalara kesintisiz ve anında müdahale edebilecek.


Enerji arzında oluşabilecek olumsuzlukları göz önünde bulundurarak bayram hazırlıklarını tamamlayan UEDAŞ, olağanüstü bir durumda yaşanabilecek elektrik kesintileri için de jeneratörleri devreye almayı planladı. Zorlu arazi koşulları için ise bayram süresince 44 adet 4x4 arazi aracı ile 92 adet sepetli araç aktif olacak. Ayrıca vatandaşlar 7/24 hizmet veren çağrı merkezinin yanı sıra mobil uygulama ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kolay ve hızlı erişim sağlayabilecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:04
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