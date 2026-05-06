Elektrikliden SUV’a geniş yelpaze! Otomobil sahibi olmak isteyenlere Škoda’dan mayıs fırsatı

Yüce Auto-Škoda geniş ürün gamıyla dikkat çeken bir fırsat dönemi başlattı. Yüce Auto-Škoda Mayıs ayı boyunca sunduğu avantajlar kapsamında, yeni nesil elektrikli C-SUV modeli Elroq’uN isan ayında sınırlı sürede sunduğu 2 milyon 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Mayıs ayında da öne çıkarıyor. Aynı zamanda elektrikli mobiliteyi destekleyen kampanyalar kapsamında Elroq’un yanı sıra Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde de geçerli olmak üzere, kadın müşterilere özel 10 bin TL değerinde KIKO Milano ve 10 bin TL D-Charge hediye çeki müşterilere sunuluyor. Markanın kampanya kapsamında hediye ettiği D-Charge şarj desteği, 1 yıl boyunca geçerli olup mobil şarj istasyonlarında da kullanılabiliyor.

Geniş ürün gamında güçlü finansman fırsatları

Yüce Auto-Škoda, Karoq Prestige ve Sportline versiyonlarında, çok özel fiyat avantajlarına ek olarak 1 milyon TL’ye kadar %0 faizli tüzel kredi imkanı sunuluyor. Scala Monte Carlo modeli ise 500 bin TL için %0 faizli tüzel kredi avantajıyla öne çıkıyor.

Bununla birlikte Škoda’nın geniş ürün gamında yer alan birçok model, Mayıs ayı boyunca sağlanan ÖTV ve fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor.Superb, Kodiaq, Octavia ve Kamiq modelleri, sunulan ÖTV avantajlarıyla dikkat çekerken Fabia modeli ise erişilebilir fiyat avantajlarıyla Škodashowroom’larında yerini alıyor.

Škoda’nın Mayıs kampanyaları, farklı segmentlerde sunduğu modeller ve avantajlı tekliflerle kullanıcıların farklı beklentilerine yanıt veriyor. Elektrikli mobiliteyi destekleyen özel fırsatların yanı sıra farklı modellerde sunulan finansman ve fiyat avantajları, Mayıs ayını Škoda sahibi olmak isteyenler için cazip bir dönem haline getiriyor.