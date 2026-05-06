  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe'ye kabus yıllarını yaşatan Ali Koç da aday oluyor: Aziz Yıldırım'a rahat yok TOKİ kurasında ismi çıkmayanlar dikkat! Başvuru iadeleri başladı Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras' İmzalar atıldı: Türkiye'den İHA'ların sonunu getiren hava savunma sistemini aldılar Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum' 4 ay ile 2 yaş arasında... Rota virüsünden korunmada en iyi yöntem aşıdır... Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili Araba aldığına pişman oldu! Satmak isteyince gerçek ortaya çıktı!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Bin ikiyüz kilometre öteden alıp getirecekler! Beşiktaş'tan orta sahaya genç yıldız!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bin ikiyüz kilometre öteden alıp getirecekler! Beşiktaş'tan orta sahaya genç yıldız!

Devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan Kristjan Asllani'nin opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Beşiktaş, Venezia forması giyen Issa Doumbia ile ilgileniyor.

#1
Foto - Bin ikiyüz kilometre öteden alıp getirecekler! Beşiktaş'tan orta sahaya genç yıldız!

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk yolunda bir kadro kurmak adına harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Spor Koordinatörü Serkan Reçber'in yürüttüğü transfer çalışmaları doğrultusunda, orta saha transferi için rota belirlendi.

#2
Foto - Bin ikiyüz kilometre öteden alıp getirecekler! Beşiktaş'tan orta sahaya genç yıldız!

Devre arasında 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Inter'den kiralanan Kristjan Asllani'nin opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar, İtalya'da forma giyen bir başka isim için harekete geçti.

#3
Foto - Bin ikiyüz kilometre öteden alıp getirecekler! Beşiktaş'tan orta sahaya genç yıldız!

Tutto Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Venezia forması giyen Issa Doumbia ile ilgileniyor. Bu sezon 37 maçta sergilediği 9 gol-6 asistlik performansla dikkat çeken 22 yaşındaki İtalyan oyuncu, takımının Serie A'ya yükselmesinde büyük rol oynadı.

#4
Foto - Bin ikiyüz kilometre öteden alıp getirecekler! Beşiktaş'tan orta sahaya genç yıldız!

Beşiktaş'ın somut ilgisinin yanı sıra; Benfica, Sporting CP, Club Brugge, Celtic FC, Espanyol ve Southampton FC da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İtalya'da ise Milan, Monza, Inter ve Atalanta'nın oyuncuya ilgi duyan ekipler arasında yer aldığı belirtildi.

#5
Foto - Bin ikiyüz kilometre öteden alıp getirecekler! Beşiktaş'tan orta sahaya genç yıldız!

Portekiz basınından A Bola'ya göre ise özellikle Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, transfer için ilk somut temasları kuran kulüp konumunda. Aynı kaynağa göre oyuncunun bonservis bedelinin 15 milyon euro'nun üzerine çıkması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi
Gündem

Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi

Milletin gönlünde taht kuran icraatlar gerçekleştiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, adeta destan yazıyor. Gürlek'in talimatıyla bu sabah gerçek..
'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi
Gündem

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi

Bolu Belediyesi eski Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye çalışanı Öznur Ç. ile mesajlaşmalarını kabul ederken eşi Meral Acar Özcan'dan özür..
Seküler bağnaz Ömür Gedik'den skandal açıklama! 'Evlatla köpek birdir’
Gündem

Seküler bağnaz Ömür Gedik'den skandal açıklama! 'Evlatla köpek birdir’

Bosch Türkiye’nin ‘evcil hayvanı evlatla bir tutan’ skandal reklamıyla başlayan değer erozyonu, seküler mahallenin temsilcilerinden Ömür Ged..
Suratları hiç kızarmıyor! Özgür'ü rezil eden "Karabük" yalanı
Gündem

Suratları hiç kızarmıyor! Özgür'ü rezil eden "Karabük" yalanı

Karabük’te “devlet hastanesi yok” yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel rezil kepaze oldu. 2014 yılından bu yana hizmet veren Ka..
Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak
Ekonomi

Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak

Alman devi BioNTech, kapasite fazlası nedeniyle 1860 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Koronavirüs (Kovid-19) sonrası stratejik dönüşüm ba..
Halbuki ‘Mavi Vatan masal’ diyen kendileri! Özgür dış politikadan da rahatsız
Gündem

Halbuki ‘Mavi Vatan masal’ diyen kendileri! Özgür dış politikadan da rahatsız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Tüm dünya ateş etrafı çemberi olan Türkiye’nin dış politikadaki ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23