İlk kez görücüye çıktı: Karşınızda Mavi Vatan’ın yeni muhafızı
İlk kez görücüye çıktı: Karşınızda Mavi Vatan'ın yeni muhafızı

STM Savunma Teknolojileri, yüksek sürati, düşük silüeti ve sürü operasyon kabiliyetiyle deniz harbinde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanan yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı YAKTU KİDA'yı SAHA 2026 Fuarı'nda ilk kez tanıttı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz “YAKTU, sadece yüksek süratli bir vurucu araç değil, sahip olduğu yapay zeka destekli otonom mimari ve sürü kabiliyeti ile deniz harbinde stratejik bir güç çarpanı olacak" dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026 kapsamında düzenlenen lansmanda konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları kaydetti: "İnsansız sistemlerdeki mühendislik birikimimizi, deniz platformlarındaki köklü tecrübemizle birleştirerek geliştirdiğimiz YAKTU'yu bugün ilk kez SAHA 2026'da sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Bu platform, sadece yüksek süratli bir vurucu araç değil, sahip olduğu yapay zeka destekli otonom mimari ve sürü kabiliyeti ile deniz harbinde stratejik bir güç çarpanı olacak. Birden fazla KİDA'nın koordineli şekilde hareket ederek hedefi farklı açılardan baskı altına alabilen bu sistem, modern savunma hatlarını aşmak için maliyet-etkin ve yüksek isabetli bir çözüm sunacak. Mavi Vatan'ın güvenliği için otonom teknolojilerimizi su üstünde de en üst seviyeye taşımaya kararlıyız."

Stratejik su üstü hedeflerine yönelik hassas taarruz görevleri için optimize edilen STM YAKTU, 5,8 metre boyu ve kompakt tasarımı sayesinde tespit edilmesi zor bir yapıya sahip. 50 knot üzerindeki azami hızıyla dinamik hedeflere (hareketli deniz araçları) karşı hızlı angajman sağlayan sistem, 200 deniz milini aşan menziliyle geniş bir operasyonel yarıçapta görev icra edebiliyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği olan sürü zekası, üniteler arası anlık veri paylaşımıyla otonom görev dağılımı yapılmasını sağlıyor. Yerli donanım ve milli yazılım mimarisiyle geliştirilen YAKTU, görüş hattı (LOS) ve uydu haberleşmesi (SATCOM) seçenekleriyle ağ destekli harekat kabiliyetini her türlü harekat ortamında en üst seviyede tutuyor.

İsmini eski Türkçe'de "ışık" ve "aydınlık" anlamına gelen kelimeden alan ve köken olarak "yakmak" fiilinden türetilen YAKTU, deniz üzerindeki yüksek hızı ve gece-gündüz fark etmeksizin hedefine yönelen keskin kararlılığıyla Mavi Vatan'ın yeni aydınlığı olmaya hazırlanıyor. Sistem, sürü operasyon kabiliyeti, otonom görev icra yeteneği ve kamikaze (tek yönlü taarruz) görev profiliyle dikkati çekiyor. 50 knotun üzerindeki yüksek sürati sayesinde hızlı angajman imkanı sunan platform, 200 deniz miline ulaşan menziliyle geniş bir operasyon sahasında görev yapabiliyor.

Gündüz ve gece şartlarında faaliyet gösterebilen sistem, LOS ve uydu haberleşmesi desteğiyle ağ destekli operasyon kabiliyetine sahip bulunuyor. Farklı platformlardan veya kıyı konuşlu şekilde kullanılabilen araç, düşük silüetli ve kompakt tasarımı sayesinde tespit edilmesi zor bir yapı sunuyor. Teknik özellikler açısından platform, 5,8 metre tam boya (LOA) ve 1,7 ton deplasmana sahip bulunuyor. Araç, 50 knotun üzerinde azami devamlı hıza ulaşabilirken 20 knot üzerindeki servis hızında görev icra edebiliyor. 20 knot süratte yaklaşık 200 deniz mili seyir siasına sahip platformda 1 dizel ana makine ve 1 waterjet (WJ) sistemi bulunuyor.

+90 (553) 313 94 23