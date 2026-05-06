İlk kez görücüye çıktı: Karşınızda Mavi Vatan’ın yeni muhafızı
STM Savunma Teknolojileri, yüksek sürati, düşük silüeti ve sürü operasyon kabiliyetiyle deniz harbinde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanan yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı YAKTU KİDA'yı SAHA 2026 Fuarı'nda ilk kez tanıttı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz “YAKTU, sadece yüksek süratli bir vurucu araç değil, sahip olduğu yapay zeka destekli otonom mimari ve sürü kabiliyeti ile deniz harbinde stratejik bir güç çarpanı olacak" dedi.