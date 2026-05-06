İşte Türkiye Kupası tarihinin en golcü futbolcuları! 3 yıldız zirveyi paylaşıyor!
Ziraat Türkiye Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular sıralandı. Liste, 87-88 sezonundan 25-26 sezonuna kadar olan isimleri kapsadı. İşte o isimler...
Türkiye Kupası - Tüm zamanların en golcü futbolcuları: 10 - Yasin Öztekin: 66 maç - 20 gol
9 – Necati Ateş: 63 maç – 22 gol
8 – Fernandao: 40 maç – 23 gol
7 – Cenk Tosun: 31 maç – 23 gol
6 – Mehmet Yılmaz: 32 maç – 23 gol
5 – Ümit Karan: 43 maç – 25 gol
4 – Hami Mandıralı: 47 maç – 30 gol
3 - Umut Bulut: 78 maç – 31 gol
2 - Semih Şentürk: 58 maç – 31 gol
