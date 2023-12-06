Elektriklide Japon fırtınası yaklaşıyor! Toyota bombayı patlatıyor

Dünyanın en çok otomobil satan markası unvanını yıllardır kimseye kaptırmayan Japon üretici Toyota, elektrikli otomobillerde de çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Daha önce yüzde 100 elektrikli araçlar konusunda biraz temkinli duran marka, değişen üst yönetiminin de etkisiyle yol haritasını değiştirdi. Bu yıl beşincisi düzenlenen Brüksel Kenshiki Forum'da marka 2026'ya kadar binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar yaklaşık 15 farklı sıfır emisyonlu araç sunacağını açıkladı. Bu araçlardan 6 adedi özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformu üzerine üretilecek. Yeni yol haritasıyla birlikte Toyota'nın Avrupa'da yıllık satış oranının yüzde 20'sinin yüzde 100 elektrikli modellerden oluşması, yıllık 250 binden fazla tam elektrikli satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

SPOR KONSEPTLER SIRADA

Toyota, 2024 yılında üretim versiyonu tanıtılacak Urban SUV konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni tanıtılan Urban SUV, Toyota'nın Avrupa'da 2026'ya kadar elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen mimariye sahip 6 tam elektrikli ürün gamının en kompakt ve en ulaşılabilir modeli olacak. Bu araç, Avrupa'daki en büyük elektrikli araç pazarlardan biri olacağı tahmin edilen B-SUV segmentinde konumlandırılacak.

SÜPER BATARYA YOLDA

Toyota aynı zamanda 2026'dan itibaren yeni bataryasını devreye alacak. Güncel bataryalardan çok daha uygun maliyetli lityum demir fosfat (LFP) kimsayını kullanan süper bataryanın 10 dakikalık hızla şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşıp 800 km'den fazla menzil sunacağı açıklandı.

2035'TE SADECE ELEKTRİKLİ

Yeni tanıtılan elektrikli modellerin de katkısıyla Toyota Avrupa'da 2035 yılında sadece elektrikli araçları pazara sunacak ve 2040'ta tamamen karbon nötr olacak. Toyota'nın, Avrupa'da mevcut durumda hibritler dahil elektrik motorlu araçların satış oranı yüzde 71 oldu ve 2024'te yeni elektrikli araçların adetlerinin de artmasıyla bu rakamın yüzde 75'e çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE ÖZEL MOTORUYLA BAYİLERDE

AVRUPA'da satışı sonbahar aylarında başlayan yeni Mercedes-Benz E-Serisi ülkemiz pazarına ilk olarak E 220 d 4MATIC ve Türkiye'ye özel üretilen E 180 motor seçenekleriyle geldi. Yeni E-Serisi lansmana özel Edition 1 donanım paketleriyle E 180 4 milyon 220 bin TL'den, E 220 d 4MATIC 5 milyon 900 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneğinin sunulacağını belirten Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan " Ülkemize özel ve arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, dünya üzerinde sadece Türkiye'de satışa sunuluyor. Tüm bunlar bize Mercedes-Benz için Türkiye'nin ne kadar önemli bir pazar olduğunu gösteriyor. E-Serisi Türkiye pazarında bugüne kadar toplam 82 bin adet satarak dünyadaki başarısını yerel pazara da taşıdı" dedi.

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SINIF LİDERİ ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİ

Türkiye ve Avrupa pazarlarının en çok satan SUV modeli Dacia Duster'ın tümüyle yenilenen üçüncü nesli ortaya çıktı. Önümüzdeki yıldan itibaren satışına başlanacak yeni model çok daha iddialı özellikleriyle başarısını daha da ilerilere taşımayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Dacia Bigster konseptiyle büyük benzerlikler taşıyan modelde hibrit de dahil olmak üzere grubun yeni motorları kullanılacak. Yeni neslinde Renault Clio ve Captur'un yanı sıra Dacia Sandero ve Jogger'ı da kapsayan aynı CMF-B platformuna geçen yeni model, güncel versiyona göre biraz daha geniş, alçak ancak aynı uzunluğu koruyor. Arazi yetenekleri de geliştirilen model 2024 ilk çeyrekte satışa sunulacak.

100 MİLYON LİTRE ÜRETİP REKOR KIRDI

Castrol Türkiye'nin son 2 yılda 10 milyon dolarlık yatırım yaptığı Gemlik Üretim Tesisi, 2023 yılı daha tamamlanmadan 100 milyon litre üretim barajını aştı. Castrol TUCA Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, 24 ülkeye ihracat yaparak ABD, Çin ve Hindistan gibi önemli ve büyük pazarlarla birlikte en çok yatırım yapılacak 4 bölgeden biri olduk" açıklaması yaptı.